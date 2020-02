YouTube Music vous permettra bientôt de télécharger vos propres morceaux

Un pas de plus vers le remplacement de Google Play Music par YouTube Music. Ce dernier vous permettra bientôt de télécharger vos propres morceaux.

Google a publié un document d’assistance décrivant comment télécharger votre collection musicale personnelle dans votre bibliothèque YouTube Music. La fonctionnalité ne semble pas encore active, mais l’existence du document à elle seule suggère que le changement pourrait être fait le plus tôt possible.

Il existe deux façons d’ajouter de la musique à votre compte. Depuis votre ordinateur, vous pouvez simplement faire glisser et déposer des fichiers compatibles sur le lecteur Web. Facultativement, vous pouvez cliquer sur votre photo de profil et sélectionner «télécharger de la musique». Une barre de progression confirmera le téléchargement en cours et une fois terminé, vous recevrez un message de confirmation.

Les téléchargements ne sont possibles qu’à partir d’un ordinateur et ne peuvent pas être effectués via l’application mobile YouTube Music.

Les types de fichiers pris en charge incluent MP3, M4A, FLAC, OGG et WMA. Les doublons de chansons seront supprimés automatiquement, nous dit-on.

Google note qu’il peut s’écouler un certain temps avant que les téléchargements n’apparaissent dans votre bibliothèque, même une fois qu’ils ont été téléchargés avec succès. Le géant de la recherche souligne en outre le fait que les téléchargements de musique n’influenceront pas vos recommandations dans YouTube Music et que vous seul aurez accès aux pistes que vous téléchargez.

Pour gérer votre collection de morceaux téléchargés, rendez-vous dans la bibliothèque -> chansons -> chargements ou bibliothèque -> albums -> chargements.

Google Play Music, comme vous le savez peut-être, est sur le point de disparaître et sera éventuellement remplacé par YouTube Music. La firme de Mountain View a même déclaré qu’elle fournirait un moyen de transférer la musique d’un service à l’autre le moment venu. Cela ne se produit pas en ce moment, mais le changement est en effet à venir.