Un dentiste australien veut savoir qui a écrit un avis négatif sur lui sur Google

Un tribunal australien a ordonné à Google d’identifier un utilisateur anonyme qui a donné un avis négatif à un chirurgien-dentiste de Melbourne.

L’Australian Broadcasting Corporation rapporte qu’un tribunal australien a ordonné à Google d’identifier un utilisateur anonyme qui a publié un avis négatif à un chirurgien-dentiste de Melbourne. Le Dr Matthew Kabbabe affirme qu’une critique publiée il y a environ trois mois a exhorté les autres à «rester à l’écart» de son cabinet, ce qui a nui à son entreprise.

En vertu de la décision du juge, Google doit fournir tous les détails d’identification, y compris les métadonnées de localisation et les adresses IP de l’utilisateur qui a publié sous le pseudo « CBsm 23 ». Il doit également fournir des informations sur d’autres comptes Google provenant de la même adresse IP pendant la même période. Google avait refusé une demande de Kabbabe en novembre pour retirer l’avis négatif, et une demande plus tôt ce mois-ci pour identifier l’utilisateur, selon l’avocat de Kabbabe, Mark Stanarevic. Il dit que Google a expliqué à son client qu’il « n’avait aucun moyen d’enquêter sur le lieu et le moment de la création de l’ID ».

Kabbabe souhaite utiliser toutes les informations recueillies pour poursuivre une action en justice contre CBsm 23, a déclaré Stanarevic à la publication australienne The Age. «Nous voulons savoir qui c’est; ce pourrait être un concurrent ou un ancien employé, nous ne le savons tout simplement pas », a-t-il déclaré.

Aux États-Unis, la Consumer Review Fairness Act, promulguée en 2016 par le président Obama, interdit aux entreprises d’écrire des clauses farfelues dans les contrats ou des conditions de service qui empêchent un client de partager de mauvaises critiques. Mais comme le note Engadget, cette loi peut ne pas s’appliquer aux propos diffamatoires, et les entreprises américaines sont tenues, en vertu de la Convention de La Haye, de fournir des informations à la demande de tribunaux étrangers.

En Australie, les tribunaux peuvent forcer la suppression de certains contenus en ligne en vertu de ses lois sur la diffamation, et bien que les grandes sociétés ne puissent pas poursuivre en vertu de ces lois, les petites entreprises et les organisations à but non lucratif le peuvent. Afin de poursuivre quelqu’un pour un mauvais examen en vertu des lois anti-diffamation de l’Australie, l’examen ou le commentaire doit mentionner la personne directement ou indirectement.