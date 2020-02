Netflix a publié le premier teaser de Stranger Things 4

Le premier teaser de la saison 4 de la série Stranger Things 4 a été publié. Celui-ci fait une révélation qui a surpris les fans.

En cadeau pour la Saint-Valentin, Netflix a publié vendredi son premier teaser pour la quatrième saison de sa série à succès Stranger Things. La bande-annonce a un spoiler qui confirme les rumeurs ayant circulé depuis l’épisode final de la saison 3.

Dernier avertissement: au cas où vous l’auriez manqué dans le titre et dans le texte ci-dessus, cet article et la bande-annonce de Netflix contiennent des spoilers.

Allons droit au but. La saison 3 de Stranger Things s’est terminée en brisant le cœur de tout le monde en tuant Jim Hopper. Il s’est vaillamment sacrifié pour fermer la porte de l’Upside Down. Tout du moins, nous sommes amenés à le croire. Nous ne voyons pas réellement Hopper près du générateur de portail lorsqu’il explose.

De plus, dans une scène de mi-crédit qui se déroule probablement à une date ultérieure, nous voyons que les Soviétiques n’ont pas abandonné leur intérêt pour l’Upside Down. On y voit une prison au Kamchatka en Russie où ils ont un démogorgon captif. Les gardes s’approchent de deux cellules pour choisir un prisonnier pour nourrir la bête. Un prisonnier est appelé «l’Américain», bien que nous ne puissions pas voir qui est cette personne.

Les rumeurs selon lesquelles Hopper a sauté dans l’Upside Down avant l’explosion et avant que Joyce ne ferme la porte ont rapidement suivi. Il a ensuite été en quelque sorte récupéré et emprisonné en Russie.

Netflix a confirmé ces déductions dans sa première vidéo de Stranger Things Saison 4 en révélant un Hopper rasé de près travaillant dans ce qui ressemble fortement à un goulag. Cette révélation a surpris les fans de la série.

Montrer que Jim Hopper est toujours en vie semble un peu prématuré car cela ruine la révélation que les téléspectateurs auraient probablement obtenue dans le premier épisode de la saison 4. Cependant, ceux qui ont regardé toute la saison 3 avaient déjà leurs soupçons, donc ce n’est pas si grave.

Ce qui est intéressant, c’est le paradoxe que cela crée pour les téléspectateurs qui ne sont pas à jours dans les épisodes. Si vous êtes en retard sur vos épisodes et que vous voyez le teaser, vous pourriez penser: « Zut. Comment Hopper s’est-il retrouvé en Russie? » parce que vous ne savez pas le sort qu’il subit.

Cela ne devient un spoiler que lorsque vous arrivez à l’épisode final de la saison 3. Comme vous savez déjà dans le teaser que Hopper n’est pas mort, cela diminue quelque peu la fin très émotionnelle de l’épisode. Mais bon, au moins il y a le clip préfigurant pendant le générique qui vous fera savoir comment il s’est retrouvé en URSS.