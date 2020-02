Steam améliore sa fonction de recherche avec de nouveaux filtres

Steam a mis à son jour sa fonction de recherche avec de nouveaux filtres qui vont vous faire gagner du temps sur la plateforme.

Il y a plus de 35 000 jeux sur Steam, et beaucoup d’entre eux, à défaut d’un meilleur mot, sont mauvais. Ce nombre énorme signifie que la recherche d’un titre intéressant implique de parcourir beaucoup de jeux de mauvaise qualité, mais de nouveaux filtres de recherche de Valve devraient faciliter les choses.

Certains des nouveaux filtres incluent la recherche de jeux en fixant un prix maximum ou en choisissant de ne voir que les offres spéciales. Les utilisateurs peuvent masquer les éléments ignorés, ceux de leur liste de souhaits et ceux de leur bibliothèque. Il est également possible d’exclure les jeux uniquement en VR, qui seront appréciés par ceux qui ne possèdent pas de casque de réalité virtuelle, et il y a même un contrôle de filtre de langue pour ceux qui utilisent autre chose que l’anglais.

La nouvelle fonctionnalité de recherche la plus utile est probablement la possibilité d’inclure et d’exclure des tags. Les recherches afficheront un aperçu du nombre de résultats qui seront retournés, et vous pouvez adapter les résultats à vos propres goûts. Valve note qu’il est possible, par exemple, de rechercher des jeux de survie mais d’exclure les genres d’horreur et de zombies.

Enfin, la recherche a maintenant un défilement infini, ce qui signifie que vous n’avez plus à cliquer sur les pages. Si vous n’êtes pas fan de cette fonctionnalité, l’ancienne vue paginée peut être sélectionnée dans les Préférences de la boutique.

Valve a déclaré qu’il prévoyait d’ajouter d’autres améliorations à l’option de recherche de sa plateforme. La société recommande aux utilisateurs de se rendre sur la page Steam Labs pour essayer les expériences et l’aider à concevoir et affiner les fonctionnalités actuelles et futures.