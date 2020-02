Le remake de Half-Life, Black Mesa, a enfin une date de lancement

Le remake de Half-Life, baptisé Black Mesa, sera disponible dans quelques jours via la plateforme Steam.

Après 15 ans de travail, Black Mesa de Crowbar Collective est presque terminé. Selon le propriétaire de l’entreprise, il ne sera jamais vraiment terminé, mais au moins, il obtiendra bientôt son badge de version 1.0. Le jeu sortira de l’accès anticipé le mois prochain.

Black Mesa a enfin une date de sortie officielle. Adam Engels de Crowbar Collective a confirmé que le jeu serait prêt le 5 mars.

« Au moment où j’écris ceci, je me rends compte que nous prévoyons de FINIR Black Mesa exactement 14 ans à partir du moment où j’ai rejoint l’équipe pour la première fois », a-t-il écrit sur le blog du jeu. «[Quatorze] ans de travail sur un seul projet, avec une équipe dédiée, qui avait une vision et la concrétisait.»

Le projet Black Mesa a commencé en 2005 en tant que mod ambitieux pour faire un remake de Half-Life en utilisant le moteur Source de HL2. L’équipe a lancé le mod inachevé en 2012. Il a finalement attiré l’attention de Valve, ce qui a donné à l’équipe le droit d’en faire une version commerciale autonome.

Le nouveau projet indépendant est arrivé sur Steam Early Access en 2015 sans les chapitres Xen. À l’époque, l’équipe a déclaré que les niveaux restants avaient besoin « d’un temps considérable pour se conformer à leurs normes » et qu’il n’y avait pas de calendrier pour l’achèvement.

La prochaine grosse mise à jour a été lancée l’année dernière lorsque Black Mesa: Xen est entré en accès anticipé. À ce moment-là, Crowbar Collective avait une meilleure idée de ce qu’il en fallait de plus et lui a donné une fenêtre de lancement vague «début 2020».

Les niveaux Xen ont reçu une attention considérable. Ils ont reçu beaucoup de critiques dans le premier Half-Life, donc Crowbar voulait être sûr d’avoir amélioré ce que Valve avait publié. L’équipe a ajouté de nouvelles sections au monde Xen, des éléments de puzzle plus développés, de nouveaux ennemis et un peu plus de savoir qui comble le fossé entre HL1 et HL2.

Engels était humble à propos du jeu, disant qu’il n’est pas parfait et ne le sera jamais, peu importe combien de temps ils y travailleront.

« Black Mesa est un jeu vidéo, c’est notre jeu vidéo, et il a ses qualités et ses défauts », commente-t-il. « Comme l’a dit Leonardo da Vinci, » L’art n’est jamais fini, seulement abandonné « et bien que nous prévoyons de soutenir pleinement ce jeu après 1.0 avec des corrections de bugs et plus, ce ne sera jamais un jeu parfait. Il ne s’agit pas de minimiser ou de trouver des excuses, mais en tant que personne qui rédige la plupart de ces articles dans les médias, je pense qu’il est important de rompre avec le marketing et le battage médiatique. »

Vous pouvez acheter Black Mesa pour 20 € sur Steam et jouer à la version bêta dès maintenant avec la version finale publiée sous forme de patch le 5 mars.