SpaceX va transporter 4 touristes spatiaux autour de la Terre dans environ deux ans

SpaceX prévoit de faire voler quatre touristes spatiaux en orbite dans sa capsule Crew Dragon dans environ deux ans.

SpaceX prévoit de transporter 4 touristes spatiaux pour faire un tour de la Terre un jour à la fin de 2021 ou au début de 2022. La société de vols spatiaux a conclu mardi un accord avec Space Adventures, une entreprise de tourisme spatial qui permet aux civils d’aller dans l’espace.

Aucun prix n’a été donné, et les 2 entreprises ont donné peu de détails. Elles ont déclaré mardi que les touristes voleront à l’intérieur de la capsule Crew Dragon de SpaceX et qu’ils vont orbiter autour de la Terre.

SpaceX a passé les deux dernières années à construire et tester ce nouveau modèle de Dragon dans le cadre d’un contrat avec la NASA pour transporter des astronautes vers et depuis l’ISS, après des années d’utilisation du vaisseau spatial pour transporter des cargaisons vers la station. D’ailleurs, la société de vols spatiaux personnels vient de réaliser récemment le deuxième contrôle en vol principal du Crew Dragon.

Le PDG de SpaceX, Elon Musk, tease le concept de tourisme spacial en tant qu’entreprise depuis quelques années maintenant, bien qu’il soit trop optimiste quant à la rapidité avec laquelle cela pourrait se produire. Début 2017, l’entreprise a annoncé qu’elle avait accepté des fonds non divulgués de deux prospects pour un voyage vers la Lune en utilisant Crew Dragon et la fusée Falcon Heavy. SpaceX avait alors annoncé que le voyage aurait lieu d’ici le début de 2018. Cependant, en septembre 2018, la société a annoncé qu’elle avait maintenant l’intention d’expédier l’un de ces passagers, le milliardaire japonais Yusaku Maezawa, autour de la Lune en utilisant la future Big Falcon Rocket.

SpaceX a également dû retarder le vol principal du Crew Dragon avec les astronautes de la NASA, car il a travaillé via la méthode de certification du vaisseau spatial auprès de la NASA. Ce vol devrait maintenant avoir lieu plus tard cette année.

Différentes entreprises de vols spatiaux personnels se disputent le marché touristique de l’espace. Virgin Galactic de Richard Branson et Blue Origin de Jeff Bezos planchent là-dessus, bien que chacune de ces entreprises promette des expériences beaucoup plus brèves. Virgin Galactic dit qu’elle prévoit d’expédier ses premiers clients en orbit plus tard cette année là où ils vont mettre en pratique quelques minutes d’apesanteur dans le vaisseau spatial de la société. Blue Origin offre des perspectives prometteuses pour la même période de temps, bien que le vaisseau spatial prévu soit comme la capsule Dragon de SpaceX. (Chacun de ces billets coûte environ 200 000 $ par personne.)