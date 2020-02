Des images fuitées d’un smartphone extensible TCL

Alors que ce nouveau prototype aurait été présenté pendant le MWC 2020, des images d’un smartphone extensible TCL ont fuité.

TCL prévoyait de présenter un prototype de smartphone au MWC qui étend l’écran principal à l’aide d’un second écran coulissant. Malheureusement, le MWC 2020 a été annulé en raison de craintes de coronavirus, mais certaines photos du terminal ont fuité.

Alors que les téléphones pliables gagnent en popularité, TCL travaillerait sur un prototype de smartphone doté d’un écran coulissant. Alors que d’autres fabricants se concentrent sur les téléphones pliables, TCL semble avoir pensé à une nouvelle façon d’ajouter un écran plus grand dans un châssis plus petit sans les problèmes de fiabilité que les téléphones pliants actuels semblent avoir. Le fabricant de téléphones prévoyait de montrer le téléphone au Mobile World Congress (MWC), désormais annulé.

Sur la base des photos fuitées, le concept de base semble être un téléphone d’aspect normal avec un design de dalle typique des smartphones actuels. Cependant, il existe embarque un second écran coulissant que l’utilisateur peut faire glisser pour augmenter la taille de l’écran principal.

Malheureusement, les photos ne montrent pas comment le mécanisme coulissant est censé fonctionner. Les images donnent l’impression que l’écran lui-même est continu au lieu d’être composé deux écrans distincts réunis. Si tel était le cas, la surface étendue devrait rouler ou se plier sous elle-même lors du glissement dans le châssis.

Plusieurs problèmes de fiabilité sont survenus avec le lot actuel de téléphones pliables. Le Galaxy Fold a d’abord subi de nombreux problèmes avec son écran et sa charnière. Samsung a retardé le lancement pour résoudre ces problèmes. Il y a aussi des questions sur la durabilité du RAZR de Motorola et même du nouveau Z Flip de Samsung. Le concept d’écran coulissant de TCL pourrait atténuer certains des problèmes inhérents aux écrans pliables.

TCL n’est pas étranger aux prototypes étranges. Au début de l’année dernière, la société a présenté des rendus préliminaires de cinq concepts de smartphones pliants, dont un qui entoure le poignet de l’utilisateur. Si cela ne suffisait pas, TCL a également dévoilé un téléphone conceptuel de type accordéon qui se plie en trois parties.

Le marché des smartphones a mûri et de nombreuses entreprises expérimentent des moyens de rendre leurs téléphones plus uniques et plus attrayants. Et si les capacités actuelles des smartphones combinées à la hausse des prix signifient que les gens sont satisfaits des performances de leurs téléphones et ne voient pas la nécessité d’en changer aussi souvent, les fabricants de smartphones devront essayer de nouvelles choses pour inciter les clients à acheter un nouveau téléphone.