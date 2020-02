Lionsgate confirme la rumeur d’un film « Borderlands » réalisé par Eli Roth

Les adaptations de jeux vidéo au cinéma sont de nouveau populaires. Afin d’en profiter, Lionsgate prépare un film Borderlands.

Dernièrement, nous avons vu beaucoup de jeux vidéo adaptés en films ou en séries TV. Bien que de telles adaptations ne soient pas nouvelles, c’est peut-être le succès fou de The Witcher qui a stimulé l’intérêt des studios.

Jeudi, Lionsgate a confirmé des rumeurs selon lesquelles il travaillait sur une adaptation cinématographique du jeu vidéo Borderlands. Les producteurs Avi et Ari Arad ont choisi Eli Roth pour le réaliser. Le tournage devrait commencer cette année.

« Je suis tellement excité de plonger dans le monde de Borderlands, et je n’aurais pas pu le faire avec un meilleur scénario, une équipe de production et un studio », a déclaré Roth à Deadline.

La rumeur d’une adaptation a éclaté l’été dernier lorsqu’un synopsis de film a été divulgué à Full Circle Cinema. Selon le résumé de l’intrigue, le film prendra plusieurs libertés en ce qui concerne les antécédents des personnages et la tradition du jeu.

«Un voleur légendaire nommé Lilith sera le protagoniste d’une nouvelle histoire qui comprendra des visages immédiatement reconnaissables, comme le Claptrap préféré des fans. Le film trouvera Lilith dans la prison spatiale d’Atlas Corporation lorsque le PDG lui donnera la chance de gagner sa liberté en sauvant sa fille, la petite bouche Tiny Tina, sur la planète Pandora. La mission prend une tournure inattendue quand il devient clair que la petite fille est la clé pour déverrouiller un coffre-fort extraterrestre précieux qu’Atlas veut tout pour lui-même. »

À l’époque, Full Circle a rapporté que le scénariste de 22 Jump Street, Oren Uziel, travaillait sur le scénario. Cependant, Lionsgate dit avoir embauché Craig Mazin pour écrire l’adaptation. Mazin vient de remporter deux Emmy Awards pour son travail sur la mini-série HBO Chernobyl. Le studio a également recruté Strauss Zelnick, PDG de Take-Two Interactive, et Randy Pitchford, fondateur de Gearbox Software, en tant que producteurs exécutifs.

« Avec la vision d’Eli et le scénario de Craig, nous pensons avoir déchiffré le code pour amener le monde anarchique de Borderlands sur grand écran qui sera un événement frais, captivant et cinématographique pour les cinéphiles et les fans du jeu », a déclaré Nathan Kahane, président du Lionsgate Motion Picture Group.