The Witcher 3 a dépassé les 50 millions de dollars sur Steam, permettant à CD Projekt de tirer désormais 80% des bénéfices

The Witcher 3 a généré plus de 50 millions de dollars en revenus sur Steam, ce qui donne à CD Projekt Red un plus gros pourcentage sur les ventes.

The Witcher 3 est sans aucun doute l’un des meilleurs jeux jamais créés et, grâce à la série de Netflix, sa popularité a récemment augmenté. Le succès massif du titre de CD Projekt Red signifie que le studio obtient maintenant un plus gros pourcentage de ses ventes Steam.

Dans un tweet récent, CD Projekt Red a révélé que depuis le 1er octobre 2018, The Witcher 3 a généré plus de 50 millions de dollars sur la plateforme Steam. Ces chiffres ont sans aucun doute été aidés par l’adaptation en série avec en vedette Henry Cavill, ce qui a provoqué une augmentation du nombre de joueurs.

Selon Steam Chart Analytics, le nombre moyen de joueurs du jeu en janvier a atteint plus de 48 000, le deuxième plus haut score depuis la moyenne de 51 000 lors du lancement en mai 2015. Le nombre maximal de joueurs a dépassé 103 000 le mois dernier.

The accumulated revenue from sales of The Witcher 3 on @Steam platform for the period of time between October 1st 2018 and today has exceeded 50M USD. As a result, we are now getting 80% on any subsequent sales of TW3 on Steam.

Thank you all for your support! pic.twitter.com/JgNgrrI5h0

— CD PROJEKT IR (@CDPROJEKTRED_IR) February 20, 2020