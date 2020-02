Google supprime pour la deuxième fois l’appli accusée d’être un outil de surveillance ToTok du Play Store

Pour la seconde fois, Google supprime ToTok, l’application accusée d’être un outil de surveillance des Émirats arabes unis, de sa boutique.

Google a supprimé l’application de chat ToTok, qui serait un outil d’espionnage pour les Émirats arabes unis, du Play Store pour la deuxième fois. L’application avait été retirée de l’App Store d’Apple et du Google Play Store en décembre, peu de temps avant que le New York Times ne publie un rapport à ce sujet. Google a tranquillement rétabli l’application en janvier. Il semble que l’application ne soit pas disponible sur l’App Store.

9to5Google a noté la nouvelle du retrait de ToTok plus tôt dans la journée. Lorsque Google a été contacté pour commenter, la société a confirmé avoir supprimé l’application, mais n’a pas expliqué pourquoi. Selon le Times, l’entreprise a supprimé ToTok pour la première fois pour violation de politiques non spécifiées.

ToTok est une application de messagerie qui a promis des messages et des appels «rapides, gratuits et sécurisés» et a été téléchargée par des millions de personnes aux EAU et ailleurs au Moyen-Orient. Peu avant son retrait du Play Store et de l’App Store en décembre, l’application était l’une des applications sociales les plus téléchargées aux États-Unis. Pourtant, l’analyse des experts en sécurité informatique suggère que la firme derrière ToTok, Breej Holdings, est très probablement une société écran affiliée à DarkMatter, une firme de cyberintelligence et de piratage basée à Abu Dhabi qui contracte directement avec le gouvernement émirati.

L’outil de surveillance peut suivre chaque conversation, mouvement, relation, rendez-vous, son et image de ceux qui l’installent, des informations qui finissent par aux mains du gouvernement des Émirats arabes unis

De son côté, ToTok a démenti les «rumeurs vicieuses» dans une déclaration publiée en décembre, affirmant que «[non] seulement nous respectons la vie privée et assurons la sécurité, nos utilisateurs ont également le contrôle total sur les données qu’ils souhaitent partager à leur propre discrétion».