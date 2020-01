Une Nintendo Switch Pro pour cette année 2020 ?

D’après un des analystes les plus respectés de l’industrie du jeu vidéo, une Nintendo Switch Pro pourrait sortir cette année.

La Nintendo Switch a été un succès retentissant pour la firme japonaise depuis son lancement en 2017, mais avec les consoles de nouvelle génération qui arrivent en cette saison des fêtes, les limitations matérielles de la machine hybride deviennent plus criantes. Cela pourrait toutefois changer car selon un des analystes les plus respectés de l’industrie du jeu vidéo, une Nintendo Switch Pro pourrait sortir cette année.

Dans son tour d’horizon des prévisions des analystes pour 2020, Gameindustry.biz s’est entretenu avec le Dr Serkan Toto de Kantan Games. Il a déclaré « Il n’y a absolument aucun doute dans mon esprit que Nintendo lancera un » Switch Pro « en 2020, je pense à 399 $. »

Toto pense qu’une Switch Pro prend en charge les résolutions 4K, est livré avec des cartouches plus grandes et propose des composants plus puissants. Il pense également qu’il sera lancé juste après les vacances d’été, battant ainsi la PlayStation 5 et la Xbox Series X sur le marché. De plus, nous verrons un «jeu de vendeur de système propriétaire» arriver avec le Pro.

Toto avait prédit que la Nintendo Switch Lite et la Switch Pro arriveraient en 2019, il avait donc à moitié raison. L’analyste ajoute que la relation entre Microsoft et Nintendo se poursuivra, avec davantage de jeux du fabricant de Windows arrivant sur les consoles de Big N. Il pense également que Nintendo sortira un jeu à succès massif sur les plateformes mobiles qui provient d’une autre des franchises de la société, comme Zelda.

Aucun autre analyste n’a mentionné une Switch Pro, et Nintendo est resté silencieux sur toute nouvelle version de sa console, donc 2020 pourrait ne pas être l’année où nous verrons une machine plus puissante, bien que Toto semble convaincu.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez achetez un Switch, assurez-vous d’éviter la Nanica Smitch, une fausse console conçue pour ressembler à la machine de Nintendo.