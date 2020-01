L’iPhone SE 2 pourrait s’appeler l’iPhone 9, deux modèles pourraient arriver cette année

Apple pourrait lancer plus de terminaux que d’habitude cette année, jusqu’à six, dont deux nouveaux modèles qui remplacent l’iPhone SE.

Apple pourrait lancer plus de smartphones que d’habitude cette année, jusqu’à six, dont deux nouveaux modèles qui remplaceraient l’iPhone SE. Selon un nouveau rapport, ces appareils pourraient ignorer le nom évident de «iPhone SE 2» et être appelé iPhone 9.

L’information provient de Digitimes, qui écrit que « Apple devrait lancer jusqu’à six appareils iPhone en 2020, quatre modèles OLED et deux LCD, selon des sources de la chaîne d’approvisionnement des téléphones portables de Taiwan ».

Il convient de noter que la seule preuve spécifique dans le rapport est une affirmation selon laquelle Chipbond Technology, qui fabrique des puces de pilote d’affichage pour écrans LCD, a reçu des commandes pour deux appareils LCD différents, alors prenez cela avec des pincettes.

S’il existe vraiment une version plus grande de l’iPhone SE 2, il est censé avoir un écran de 5,5 pouces ou 6,1 pouces. L’appareil devrait également arriver plusieurs mois après la version «standard», pouvant être lancé en même temps que la gamme iPhone 12. Le célèbre analyste d’Apple, Ming-Chi Kuo, a toutefois déclaré qu’un «iPhone SE 2 Plus» était en préparation pour 2021, de sorte que nous pourrions attendre plus longtemps pour le modèle plus grand.

Bien que l’iPhone SE 2 et SE 2 Plus / Pro puisse ressembler aux noms qu’Apple choisirait, les appareils pourraient être nommés iPhone 9 et iPhone 9 Plus / Pro. Cupertino est passé de l’iPhone 8 à l’iPhone X, de sorte que le surnom 9 n’a pas été pris.

Quant à ce à quoi s’attendre dans les nouveaux combinés, ils sont censés ressembler à l’iPhone 8/8 Plus et devraient être livrés avec des composants internes comparables à ceux qui sont présents dans l’iPhone 11. A première vue, cela semble donc assez convaincant.