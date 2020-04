Mixer : Microsoft va aider les streamers partenaires en leur faisant cadeau de 100$

Pour aider les streamers partenaires durant cette pandémie de Covid-19, Microsoft a décidé de leur offrir 100 dollars chacun.

Mixer, la plate-forme de streaming basée à Seattle appartenant à Microsoft, a décidé d’offrir 100 $ à tous ses membres ayant le statut de partenaire en guise de soutien pendant la pandémie en cours de Covid-19. Maintenant, certains se demandent si Twitch sera le prochain à faire quelque chose de similaire pour ses partenaires.

Microsoft n’a fait aucune mention des dons sur son blog officiel Mixer ou sur ses comptes sur les réseaux sociaux à ce jour. Ce sont plutôt les partenaires Mixer eux-mêmes qui ont parlé publiquement du cadeau. Plusieurs ont exprimé leur gratitude sur Twitter avec d’autres partageant leurs plans pour la manne inattendue.

Thank you @WatchMixer for sending the partners a little supply drop.

I'm going to spend all $100 donating to non-partners.

Drop some of your favorite non-partnered Mixer streamers below and I'll hit them up with some love!

— Exellion (@Exellion_) April 2, 2020