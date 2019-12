Nanica Smitch, une copie Nintendo Switch en Colombie

Une copie de la Nintendo Switch a été lancée en Colombie. Baptisée Nanica Smitch, elle reprend grossièrement les codes de la console japonaise.

Pour les proches non avertis à la recherche d’une bonne affaire de Noël, le Nanica Smitch pourrait ressembler à un cadeau idéal. Pourtant, la console est une copie flagrante de la Nintendo Switch et se vend pour l’équivalent de moins de 50 $, mais vous en avez pour votre argent.

Actuellement disponible en Colombie, le Nanica Smitch ressemble à première vue à la console de Nintendo. Il a même les contrôleurs détachables, et il y a une photo de Mario sur le devant de la boîte.

Selon le site Web colombien qui vend la machine, le Smitch est livré avec 800 jeux préinstallés, elle n’utilise pas de cartouches, tous qui seront presque certainement des ROM illégales de jeux NES. Certains de ceux nommés incluent Mario Bros., Bomberman et Double Dragon.

Nanica Smitch Knock-Off Console Pops Up At Retailers…GAME OFF! https://t.co/PEAzRsvRXn via @ninsoup — OSKOOL: NXTGEN XBOX SERIES X: RDN2 (@OskoolG) December 23, 2019

Les autres différences incluent le «Joy-Cons» étant beaucoup plus épais, moins cher et alimenté par quatre piles AAA. Et bien que la Smitch puisse se connecter à un téléviseur, elle utilise des câbles RCA pour le faire, plutôt que HDMI.

Il est probable que Nintendo mettra rapidement un terme à la Nanica Smitch, ou a déjà commencé le processus. Peu d’entreprises protègent leurs produits aussi agressivement que la firme japonaise. Elle a déjà lancé plusieurs poursuites contre des sites Web hébergeant des ROM, réclamant des millions de dollars pour violation du droit d’auteur et des marques. Même les chaînes YouTube mettant en ligne des bandes sonores de jeux Nintendo sont impactées par les droits d’auteur.

Le problème est que certaines personnes pourraient confondre le Nanica Smitch avec la vraie console, laissant ceux qui la reçoivent très déçus le jour de Noël. Pour être sûr de ne pas se tromper, le plus simple pour les novices est de regarder le prix. La console est proposée pour un montant inférieur à 50 euros. La véritable Switch est vendue, elle 299 euros (hors promo).