Android : le créateur du fond d’écran qui fait planter les appareils assure que ce n’était pas intentionnel

Le créateur d’un fond d’écran qui fait planter les téléphones Android assure que ce n’était pas intentionnel.

L’individu responsable de la création d’une image sur laquelle de nombreux appareils Android ont planté, a révélé qu’il ne savait pas que sa photo causerait autant de problèmes.

La semaine dernière, nous avons signalé que la définition d’une certaine image comme fond d’écran sur certains téléphones Android les faisait planter et se coincer dans une boucle qui allumait et éteignait l’écran, ce qui rend impossible de dépasser l’écran de verrouillage. Cela a affecté la plupart des terminaux Android, en particulier les smartphones Samsung.

Il a été découvert que le problème résidait dans le format de l’image. Plutôt que d’utiliser le sRGB préféré d’Android, il utilise l’espace colorimétrique RVB. Comme Android 10 ne convertit pas ce format, les combinés incompatibles étaient en brique molle lorsqu’il a été défini comme fond d’écran. Les utilisateurs ont pu récupérer leurs appareils en les redémarrant en mode sans échec et en supprimant le fichier image, ou en utilisant le bootloader pour réinitialiser complètement le téléphone.

WARNING!!!

Never set this picture as wallpaper, especially for Samsung mobile phone users!

It will cause your phone to crash!

Don't try it!

If someone sends you this picture, please ignore it. pic.twitter.com/rVbozJdhkL

— Ice universe (@UniverseIce) May 31, 2020