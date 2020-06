Zynn, l’app qui ambitionne de concurrencer TikTok, a été retirée du Google Play Store

Google supprime le clone de TikTok, Zynn, de son Play Store après des rapports de plagiat.

Une nouvelle application de vidéo virale qui a dépassé TikTok dans les charts de téléchargement aux États-Unis a été supprimée par Google après des accusations de plagiat.

Zynn, de la start-up chinoise Kuaishou, est devenue l’application la plus populaire sur les téléphones Android et les iPhones aux USA peu de temps après son lancement en mai, selon les données de Sensor Tower, après avoir promis des paiements en espèces aux utilisateurs pour s’inscrire et regarder des vidéos.

Kuaishou, qui a récemment recueilli 2 milliards de dollars auprès du géant des réseaux sociaux et des jeux vidéo Tencent, était la première application de vidéos courtes en Chine jusqu’à ce qu’elle soit dépassée par Douyin, la version chinoise de TikTok.

Mais Google a supprimé l’application de son Play Store mardi après avoir trouvé une vidéo « plagiée », a déclaré Zynn. Un certain nombre d’influenceurs des réseaux sociaux se sont plaints auprès de Wired d’avoir trouvé leurs vidéos republiées sans autorisation.

« Nous admettons que nous avons eu des lacunes dans ce domaine », a déclaré Zynn, ajoutant qu’il manquait de technologie pour savoir si les vidéos téléchargées par les utilisateurs avaient été copiées d’ailleurs.

La société a déclaré avoir lancé une nouvelle page dans l’application pour que les utilisateurs signalent les vidéos offensantes, mais ne savait pas si cette décision apaiserait Google.

L’année dernière, le co-fondateur de Kuaishou a déclaré qu’il envisageait un retour sur son marché domestique et adopterait une approche «progressive» pour se développer à l’international. Mais les paiements directs de Zynn aux utilisateurs montrent que la société investit des capitaux substantiels dans ses efforts à l’étranger. Les nouveaux utilisateurs gagnent 1 $ pour s’inscrire et plus s’ils continuent de regarder des vidéos. Pour chaque parrainage réussi, ils gagnent jusqu’à 20 $ plus un «bonus» de 10 $ pour cinq amis qui téléchargent l’application et commencent à la regarder.

Zynn a déclaré qu’au lieu d’acheter de la publicité sur Facebook et Google pour acquérir des utilisateurs, il utilisait «exactement le même montant d’argent» pour payer les utilisateurs pour leur inscription.

« Notre application n’aura de valeur et d’importance qu’avec un grand nombre d’utilisateurs », a-t-il ajouté, précisant que le programme de récompenses en espèces serait interrompu dans les prochains jours.

Les deux géants chinois des vidéos courtes Kuaishou et ByteDance ont déjà emporté leur rivalité devant les tribunaux. En mai, Kuaishou a poursuivi Douyin en Chine, pour contrefaçon de marque et concurrence déloyale, exigeant une compensation financière de 708 000 $. La société a affirmé que ByteDance achetait incorrectement des résultats de recherche pour son nom dans une boutique d’applications nationale.

En réponse, ByteDance a déclaré aux médias chinois qu’il y avait trois affaires en cours contre Kuaishou pour des raisons similaires et demandait une compensation de Rmb15m.