Les employés d’Apple commenceront à retourner au travail le 15 juin

À partir du 15 juin, les employés d’Apple vont pouvoir revenir au bureau mais en nombre très limité.

Apple a informé le personnel de son siège de la Silicon Valley que la première phase de leur retour au travail commencera le 15 juin. Comme la plupart des entreprises, le fabricant d’iPhone a demandé à ses employés de travailler à distance lorsque le verrouillage a commencé. Les restrictions étant désormais assouplies, les plans de leur retour sont en cours.

De nombreux employés ne seront pas de retour à leur bureau permanent avant quelques mois. Apple a déclaré dans un mémo interne que cette première phase serait « très limitée » et que les travailleurs rappelés ne seront admis que certains jours de la semaine, en fonction de leur travail.

Apple met en œuvre plusieurs mesures de sécurité sur son campus, notamment la limitation du nombre de personnes autorisées dans les bâtiments simultanément, l’éloignement social, la prise de températures et l’obligation pour les employés de passer un bilan de santé. Les travailleurs sont également «fortement encouragés» à passer des tests Covid-19 sur place ou à domicile fournis par l’entreprise. De plus, les masques doivent être portés en tout temps dans les bureaux de la Silicon Valley et le nettoyage en profondeur deviendra une procédure régulière.

Alors que la phase 1 du retour ne commence que la semaine prochaine, certains employés ont déjà commencé à revenir. Etant donné que la série iPhone 12 et d’autres nouveaux produits devraient arriver au cours du second semestre, certains cadres supérieurs, ainsi que des ingénieurs en hardware et en software, sont restés sur place tout au long du confinement.

D’autres géants de la technologie changent leurs pratiques de travail face à Covid-19. La première phase de retours de Facebook commence en juillet, lors de laquelle il effectuera des vérifications quotidiennes de la température et introduira des équipes supplémentaires pour maintenir le bureau à pleine capacité. Twitter, quant à lui, a dit au personnel qu’il pouvait travailler indéfiniment à domicile.