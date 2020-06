Une image brique certains téléphones Android lorsqu’elle est utilisée comme fond d’écran

Des utilisateurs d’Android ont signalé que leurs téléphones avaient planté après avoir mis une certaine image comme fond d’écran.

Il a été découvert que le fait de définir une certaine image en tant que fond d’écran sur certains téléphones Android peut « soft-bricker » les appareils, les faisant planter et se bloquer dans une boucle qui allume et éteint l’écran, ce qui rend impossible de dépasser l’écran de verrouillage.

Le leaker Ice Universe a souligné le problème sur son compte Twitter. Cela semble affecter la plupart des appareils Android, en particulier ceux de Samsung. Android Authority écrit que le fait de définir l’image comme fond d’écran n’affectait pas un Huawei Mate 20 Pro, mais il a planté un Pixel 2. Il a également planté un Pixel 3 XL, selon 9To5Google, qui a découvert la cause du problème.

WARNING!!!

Never set this picture as wallpaper, especially for Samsung mobile phone users!

It will cause your phone to crash!

Don't try it!

If someone sends you this picture, please ignore it. pic.twitter.com/rVbozJdhkL

— Ice universe (@UniverseIce) May 31, 2020