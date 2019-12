ToTok : une application espionne des Émirats arabes unis

L’application de chat ToTok, qui gagne en popularité, est en fait un moyen pour les Émirats Arabes Unis d’espionner les utilisateurs.

Si vous faites partie des millions de personnes dans le monde qui ont téléchargé l’application de messagerie ToTok, vous devriez la supprimer immédiatement. Selon un nouveau rapport, il s’agit en fait d’un outil d’espionnage utilisé par les Émirats arabes unis pour suivre les activités des utilisateurs.

Avec de nombreuses applications de messagerie bloquées ou partiellement bloquées dans certaines parties du Moyen-Orient, ToTok s’est révélé très populaire dans la région depuis son lancement il y a quelques mois. L’app est également devenu largement installée dans le monde entier, y compris aux États-Unis, où elle était l’une des applications sociales les plus téléchargées la semaine dernière.

Mais les responsables du renseignement américain ont déclaré au New York Times que l’application est, en réalité, un outil de surveillance qui peut suivre chaque conversation, mouvement, relation, rendez-vous, son et image de ceux qui l’installent, des informations qui se retrouvent entre les mains du gouvernement des EAU.

Une analyse technique et des entretiens avec des experts en sécurité informatique suggèrent que la société derrière ToTok, Breej Holdings, est très probablement une société écran affiliée à DarkMatter, une société de cyberintelligence et de piratage basée à Abu Dhabi qui passe directement des contrats avec le gouvernement émirati et des employés d’anciens agents de renseignement de pays, y compris les États-Unis et Israël.

ToTok était également lié à une société d’exploration de données basée à Abu Dhabi appelée Pax AI. La société semble liée à DarkMatter et travaille dans le même bâtiment que l’agence de renseignement des Emirats Arabes Unis (haut de page).

« Vous n’avez pas besoin de pirater des gens pour les espionner si vous pouvez inciter les gens à télécharger volontairement cette application sur leur téléphone. En téléchargeant des contacts, des chats vidéo, l’emplacement, de quelle intelligence supplémentaire avez-vous besoin? », a déclaré le chercheur en sécurité Patrick Wardle, qui a effectué une analyse de ToTok.

Bien qu’Apple et Google aient supprimé ToTok de leurs boutiques d’applications, elle peut toujours être utilisée par ceux qui l’ont déjà téléchargé.

La nouvelle survient peu de temps après que l’US Navy a interdit l’application de partage de vidéos TikTok sur les appareils émis par le gouvernement, car elle a été considérée comme une «menace de cybersécurité».