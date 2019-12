Cats : face aux critiques, le studio refait les effets spéciaux alors que le film est déjà sorti

Une nouvelle version du film Cats a été envoyé aux salles de cinéma pour tenter de sauver le film du fiasco.

Les jeux vidéo recevant des correctifs après la sortie sont un phénomène courant, souvent pour résoudre des problèmes découverts par les joueurs, mais cela arrive rarement avec les films. Cependant, une version mise à jour de la comédie musicale Cats qui inclut «certains effets visuels améliorés» est actuellement envoyée aux cinémas américains.

Comme rapporté par Hollywood Reporter, un mémo a été envoyé par Universal expliquant le changement, qui vient à la demande du réalisateur Tom Hooper.

Le film Cats a été lynché par les critiques depuis sa sortie outre-atlantique, et Hooper a déclaré qu’il était terminé un jour avant la première du vendredi, l’obligeant à travailler « 36 heures d’affilée ». Certains spectateurs ont repéré des erreurs dans le film, y compris Judy Dench ayant un main humaine complète avec bague de mariage.

This isn’t a joke: CATS was rushed into theaters before being finished so a new version is being sent to theaters with updated effects. How do you know if you have the old version? Look for Judi Dench’s human hand, wedding ring and all. pic.twitter.com/VDUOevePU9

