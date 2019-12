Flickr a besoin de plus d’argent pour garder son service en vie

Le propriétaire de Flickr, SmugMug, dit qu’il a besoin de plus d’argent pour «garder le rêve Flickr en vie».

Le service d’hébergement de photos SmugMug a rédigé une lettre ouverte demandant aux utilisateurs du site de photos Flickr, qu’il a acquis de Yahoo il y a deux ans, de s’inscrire à l’abonnement Pro de la plateforme pour aider à « garder le rêve Flickr en vie ». La lettre, rédigée par le fondateur et PDG de SmugMug, Don MacAskill, détaille les problèmes financiers actuels de Flickr et plaide pour Flickr Pro comme un moyen de maintenir le service à flot.

La lettre s’ouvre sur un peu d’auto-dépréciation, dans laquelle MacAskill appelle Flickr «l’entreprise la plus aimée et la plus perdante au monde». Mais son appel à l’aide est sérieux et MacAskill dit qu’il ne pêche pas pour les dons. Il ajoute que chaque abonnement Flickr Pro «va directement à maintenir Flickr en vie et à créer de nouvelles expériences formidables pour des photographes comme vous».

L’année dernière, SmugMug a mis fin au téraoctet de stockage gratuit que Flickr avait offert aux utilisateurs standard depuis 2013, et il a également limité ces utilisateurs à 1 000 téléchargements de photos. L’objectif était de se concentrer davantage sur l’offre Pro et, espérons-le, de créer suffisamment de valeur pour que les photographes s’abonnent au lieu d’utiliser des options de stockage cloud plus génériques comme Google et Dropbox.

« Nous n’avons pas acheté Flickr parce que nous pensions que c’était une vache à lait. Contrairement aux plateformes comme Facebook, nous ne l’avons pas non plus acheté pour empiéter sur votre vie privée et vendre vos données. Nous l’avons acheté parce que nous aimons les photographes, nous aimons la photographie et nous pensons que Flickr mérite non seulement de vivre mais aussi de prospérer », écrit MacAskill. «Nous pensons que le monde est d’accord; et nous pensons que la communauté Flickr aussi. Mais nous ne pouvons pas continuer à l’exploiter à perte comme nous l’avons fait. »

MacAskill dit que SmugMug lancera une promotion pour Flickr Pro durant la saison des fêtes qui commence officiellement le 26 décembre, mais la lettre, qui a été envoyée aux utilisateurs Flickr existants, indique que la remise peut être utilisée aujourd’hui à partir de ce lien. Flickr Pro coûte généralement 49,99 $ par an, mais la remise vous permet d’obtenir un abonnement pour un peu plus de 3 $ par mois.

«Nous avons fait de grands efforts afin d’optimiser Flickr pour des économies de coûts autant que possible, mais le coût croissant de l’exploitation de cette énorme communauté et de continuer à investir dans son avenir nécessitera une petite augmentation de prix au début de la nouvelle année, c’est donc vraiment le le meilleur moment pour mettre à niveau votre abonnement vers Pro », déclare MacAskill. « Si vous appréciez que Flickr soit enfin indépendant, construit pour les photographes et par les photographes, nous vous demandons de nous rejoindre et de partager cette offre avec ceux qui partagent votre amour de la photographie et de la communauté. »