Le succès outre-Atlantique du Razr de Motorola fait que sa commercialisation est repoussée

Face à une demande plus forte que prévue, Motorola a décidé de reporter le lancement de son nouveau smartphone Razr.

Si vous attendiez avec impatience le premier smartphone à écran pliable de Motorola, le Razr, nous avons une mauvaise nouvelle. Face à une demande plus forte que prévue, les précommandes et le lancement du mois prochain ont été reportés jusqu’à nouvel ordre.

Motorola était sur le point d’ouvrir les précommandes pour son nouveau smartphone le 26 décembre. Malheureusement, la société a déclaré dans un communiqué par courrier électronique qu’elle devait retarder les précommandes et le lancement du téléphone en janvier en raison de la forte demande.



« Depuis son annonce en novembre, le nouveau Motorola Razr a suscité un enthousiasme et un intérêt sans précédent de la part des consommateurs. La demande a été élevée et, par conséquent, a rapidement dépassé les prévisions d’offre.

Motorola a décidé d’ajuster la période de prévente et de lancement de Razr pour mieux répondre à la demande des consommateurs. Nous travaillons pour déterminer la quantité et le calendrier appropriés afin de garantir qu’un plus grand nombre de consommateurs aient accès à Razr au lancement.

Nous ne prévoyons pas de changement significatif par rapport à notre calendrier de disponibilité d’origine.

«

La société ne s’attend pas à ce que le report soit trop prolongé, mais était vague quant au temps qu’il nous faudrait attendre pour plus d’informations sur le calendrier de sortie.

La forte demande n’est pas si surprenante. Lorsque Motorola a dévoilé le nouveau Razr en novembre (après de nombreuses fuites), nos premières impressions ont été que le fabricant de téléphones utilisait la technologie d’écran pliable dans la bonne direction.

Lorsque tout le monde essaie de créer des smartphones de taille normale qui se convertissent en tablettes, Moto est arrivé et a dit: «Non. Nous allons rendre un smartphone full-size plus compact. «

Cette vision a plus de sens. Un téléphone pliable qui est aussi une tablette est une nouveauté. Un smartphone pliable qui tient mieux dans votre poche est pratique. De plus, il y a le facteur nostalgie qui entre en jeu.

Cela dit, Motorola a encore un long chemin à parcourir pour prouver que le téléphone est digne du prix de 1599€. Il reste trop d’inconnues comme la durabilité de l’écran, la protection contre la poussière, la mécanique des charnières et les performances globales.

Jusqu’à ce qu’un certain temps pratique soit disponible, il est difficile de justifier de dépenser une somme aussi importante sur un appareil qui pourrait subir un lancement similaire à la sortie prématurée de Samsung du Galaxy Fold. Bien sûr, cela ne dissuade pas beaucoup de fans, comme en témoigne le retard forcé.