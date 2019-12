Apple travaillerait sur des satellites pour ses appareils mobiles

Apple travaillerait sur l’utilisation de satellites pour ses appareils mobiles afin de proposer de meilleures services.

Quand il ne dépense pas 250 millions de dollars pour fabriquer un meilleur verre pour iPhone, Apple est en train d’explorer des idées plus audacieuses dans ses laboratoires. Selon Bloomberg, la société travaillerait sur la technologie satellite pour transférer le service Internet vers ses appareils mobiles, peut-être comme un moyen de réduire sa dépendance à l’égard des opérateurs sans fil et d’améliorer la cartographie et la géolocalisation.

À cette fin, Apple a secrètement constitué une équipe dédiée pour travailler sur le nouveau projet, qui serait au tout début de la planification. L’effort de recrutement a déjà amené une douzaine d’ingénieurs en conception d’aérospatiale, de satellites et d’antennes, et le PDG d’Apple, Tim Cook, aurait manifesté un vif intérêt pour le nouveau développement, coïncidant avec une augmentation notable de 14% des dépenses de R&D cette année.

Michael Trela ​​et John Fenwick dirigeront l’équipe, tous deux anciens chefs des opérations d’ingénierie de satellites et d’engins spatiaux de Google, jusqu’en 2017. Apple a également ajouté Matt Ettus, qui dirigeait une société appartenant à National Instruments spécialisée dans le matériel de réseau sans fil dans le mélange.

Le projet n’est pas sûr à ce stade et pourrait être abandonné à tout moment à l’avenir. Cependant, il y a des raisons de croire qu’Apple n’entre pas sur un marché satellite saturé pour essayer de combattre les principaux concurrents. SpaceX est sur le point de déployer ses satellites à large bande Starlink, et Amazon s’efforce également d’obtenir les approbations de son alternative, le système Kuiper.

Les deux sociétés prévoient un déploiement échelonné pour des essaims de milliers de satellites en orbite, ce qui inquiète un peu les astronomes quant aux implications pour la visibilité spatiale. Cela signifie qu’Apple pourrait aussi choisir de puiser dans ces systèmes et de développer uniquement les liens manquants pour le faire fonctionner correctement avec ses appareils mobiles.

TechCrunch note que l’idée d’Apple a été faite auparavant par Lynk (anciennement Ubiquitilink), qui a fabriqué des composants pour un prototype de satellite et les a assemblés sur la Station spatiale internationale. Le premier essai réussi a été effectué en l’attachant au nez de l’engin spatial de réapprovisionnement Cygnus plus tôt cette année.

La technologie n’est pas parfaite. Elle présente de nombreuses limites qui la rendront beaucoup plus efficace en tant que solution de secours ou en tant que moyen d’assurer une couverture dans des zones mal couvertes par une infrastructure cellulaire terrestre. Il faut donc la considérer comme un réseau d’itinérance mondial auquel les opérateurs de téléphonie mobile pourront accéder afin de l’offrir en option dans leurs forfaits mobiles.

Une des limitations est que les satellites géosynchrones ne peuvent pas être utilisés. Des satellites en orbite basse (moins de 500 km) sont nécessaires, ce qui signifie qu’il doit y en avoir des milliers pour « aucun signal pendant 55 minutes, puis un signal pendant cinq ». Les signaux à basse fréquence sont utilisés car ils parcourent de plus longues distances avec une distorsion plus faible, mais cela signifie également une bande passante plus faible.

Par exemple, Lynk n’a pu effectuer que de la communication 2G, et le maximum qui peut être réalisé sur la 4G en ce moment est 180 kbps. En tout cas, les ingénieurs de la Nasa ont été surpris de le voir fonctionner, mais cela prouve que le rêve d’Apple d’établir des connexions par satellite sur des téléphones standard est en effet possible.

L’industrie spatiale est actuellement évaluée à 350 milliards de dollars. Elle devrait atteindre 1,1 billion de dollars d’ici 2040, principalement grâce à des sociétés comme SpaceX, Amazon et même Facebook, qui souhaitent fournir Internet dans les zones rurales à l’aide d’un essaim de satellites à orbite basse qui fonctionneront à près de 160 km du sol.