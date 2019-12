Pourquoi les jeux d’argent basés sur la chance sont populaires ?

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les jeux de hasard basés à 100% sur la chance étaient toujours aussi populaires ? On en parle ici dans cet article.

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les jeux de hasard basés à 100% sur la chance étaient toujours aussi populaires ? Pour ceux qui ne le savent toujours pas, l’une des formes de divertissement les plus populaires aujourd’hui est les jeux de casino. Autrefois accessibles uniquement dans les établissements de paris terrestres, ces options de divertissement ont aujourd’hui conquis internet et tissent de plus en plus leur toile un peu partout dans le monde. Ce qu’il faut savoir, c’est que de jour en jour, la popularité de ces jeux grandit. Le nombre d’amateurs de paris croît exponentiellement entraînant également une expansion des plateformes de jeu. De nombreuses innovations se font même dans ce domaine à telle enseigne qu’on y associe même la réalité virtuelle pour encore plus de fun. La question qui se pose en revanche est de savoir pourquoi les jeux de hasard restent si populaires quand bien même on sait que certains sont à 100% basés sur la chance et que chacune des sessions des joueurs peut se solder aléatoirement par une victoire fulgurante ou une défaite déroutante. Nous en parlons dans cet article.

Qu’est-ce qu’un jeu de hasard ou un jeu basé sur la chance ?

Il est important de faire une grande différence entre simples jeux de paris et jeu basé à 100% sur la chance. En effet, contrairement aux options de divertissement qui vous offrent 50/50 chance de gagner, il n’existe aucune probabilité certaine avec les jeux de hasard. Le déroulement des sessions est totalement soumis à la chance. Il n’y a donc aucune garantie que vous pourrez gagner de l’argent. Certains jeux de paris comme le Poker, le Blackjack ou encore le baccara ne sont à 100% soumis à la chance (jeu de hasard raisonné). En effet, il y a des règles à suivre si vous souhaitez avoir une chance de gagner. Avec les options de divertissement qui repose majoritairement sur la chance en revanche, la seule règle est de parier et de laisser le Karma vous sourire (jeu de hasard pur).

Quelques intéressants jeux de hasard

Les jeux de hasard peuvent être basés sur un tirage, une distribution de cartes, un jet de dé ou encore sur la rotation d’une machine qui va s’arrêter sur un objet, sur un acteur d’un film ou sur un numéro qui fera gagner les participants. Il s’agit donc d’un jeu qui permet de gagner un énorme gain en espèce et qui exige une mise de la part des participants. Avant de vouloir tenter votre chance aux jeux de hasard, il est nécessaire de prendre en compte trois choses. Le tout premier est qu’il faut une mise en argent ou en objet de valeur (montre, maison, voiture, etc.). Ensuite il faut savoir qu’une mise ne peut plus être reprise. Le tout dernier aspect à prendre en compte est l’enjeu même du jeu. Il faut savoir que le jeu repose totalement sur le hasard. En général, lorsque vous y gagnez, vous pouvez repartir avec de grosses sommes, ce qui explique pourquoi de nombreux joueurs y sont carrément accrocs. En voici quelques-uns :

La roulette : Il s’agit de l’un des jeux les plus aimés et plusieurs établissements offrent la possibilité d’y jouer sans téléchargement. C’est un jeu de hasard dans lequel chaque joueur, assis autour d’une table, mise sur un numéro, une couleur, la hauteur ou la parité du numéro qu’il espère tirer. Le tirage du numéro s’effectue avec une bille jetée dans un récipient. Pour jouer à la roulette, le parieur doit connaître les différents types de mises qu’il a la possibilité de placer, car chaque pari sur ce jeu de table est associé à des paiements spécifiques. Il est important de connaître les règles et les conditions de mise du jeu. Le jeu n’est pas simplement un jeu de chance, il dispose des stratégies pour se faire plus de gains.

Les machines à sous : Ces options de divertissement font partie des jeux de hasard les plus populaires dans les casinos physiques comme en ligne. Ils sont également appelés les bandits manchots. Tout comme pour les autres options de divertissement, il vous faut placer des mises en argent pour jouer aux machines à sous. En fonction de la gamme de paris qui est mise à votre disposition sur le titre de votre choix, vous pourrez parier gros ou petit. Dans tous les cas, le jeu incorpore des rouleaux, des lignes de paiement et de nombreux symboles qui interviennent dans son déroulement. Pour gagner, il vous faut obtenir des combinaisons d’au moins trois symboles identiques sur les lignes de paiement, ou faire apparaître des icônes spéciales à l’écran. Gardez à l’esprit qu’il existe plusieurs types de machines à sous portant sur des thèmes variés comme le monde du cinéma, chaque machine à sous à ses conditions de mise maximale et vous offre une grosse chance de remporter la cagnotte.

La loterie ou tombola : Il s’agit d’un jeu d’argent de hasard où se font des mises pour lesquelles on reçoit ou on paye des billets portant des numéros ou des objets sortants donnant droit à un lot au gagnant. Les gagnants sont sélectionnés au hasard grâce à un tirage effectué parmi les joueurs ayant payé une mise de départ. À cet effet il n’est pas facile d’avoir le contrôle du jeu en lui-même étant donné qu’il relève de la chance. Vous ne pouvez pas non plus deviner les combinaisons des gagnants. Le secret de ce jeu est d’appliquer les astuces proposées par les responsables.

La roulette est-elle vraiment un jeu de hasard à 100% sur la chance ?

La roulette est un jeu de hasard où une petite boule d’ivoire lancée dans un cylindre rotatif comportant des cases numérotées de couleurs rouge et noir détermine le gain suivant le numéro et/ou la couleur de la case dans laquelle elle se loge. Au cours du jeu, le parieur a la possibilité de miser sur un numéro précis ou sur une série de numéros. Il peut également parier sur l’éventualité que la bille s’arrête sur une case paire ou impaire. Les mises sur les couleurs sont également autorisées dans ce jeu. Les noms des différents types de paris à la roulette sont le plein, le cheval, la transversale, le carré, le sixain, la douzaine ou la colonne, les chances simples, la douzaine à cheval ou la colonne à cheval. Ces mises octroient des paiements respectifs de 25x, 17x, 11x, 8x, 5x, 2x, 1x et 1/2x le montant misé.

L’une des choses qu’il faut savoir sur la roulette, c’est que même si le jeu semble en grande majorité reposer sur le hasard, il existe de nombreux principes mathématiques qui entrent en jeu pour vous faire gagner. Le lancer de la bille, la case d’atterrissage, tout cela relève d’un pur hasard. S’il n’en tenait qu’à ce dernier, vos chances de pouvoir remporter des gains seraient bien maigres. Conscient de cela, certains professionnels ont élaboré de nombreux théorèmes sur lesquels vous pouvez vous baser pour maximiser les possibilités de gains. L’une d’entre elles et d’ailleurs l’une des plus populaires et des plus efficientes est la Martingale. Il faut dire qu’elle ne change pas radicalement le cours du jeu, mais qu’elle vous aide à établir vos propres chances de gagner. Pour comprendre le principe de la Martingale, c’est tout à fait simple ! D’abord, soulignons qu’il existe plusieurs Martingales. La forme la plus simple de cette technique consiste à jouer avec une mise simple et à doubler votre mise chaque fois que vous perdre.

En dehors de la Martingale, de nombreux autres procédés sont utilisés à la roulette. On retrouve par exemple la méthode Labouchère, la pyramide d’Alembert, la méthode de Paroli, etc. Toutes ces méthodes prouvent une chose : la roulette n’est pas qu’un jeu de chance. En effet, si le déroulement des parties repose sur le hasard, les possibilités de gains quant à elles peuvent être gérées avec des techniques toutes simples qu’il vous faudra apprendre et maîtriser convenablement.

Pourquoi les jeux de hasard sont populaires ?

Malgré tout ceci, on continue toujours à se demander pourquoi les jeux de hasard restent aussi populaires en dépit du fait qu’ils n’offrent aucune certitude de gains. Selon certaines observations scientifiques, voici quelques raisons possibles :