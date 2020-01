ProtonMail vient de lancer un calendrier chiffré

ProtonMail vient de lancer une version bêta de calendrier chiffré pour permettre aux utilisateurs de gérer leurs horaires en privé.

ProtonMail a annoncé lundi qu’il avait commencé à tester en version bêta un nouveau service de calendrier crypté, le ProtonCalendar intitulé de manière appropriée, avec certains de ses utilisateurs.

ProtonMail a présenté son service de messagerie chiffré de bout en bout en mai 2014. Au cours des années qui ont suivi la mise à jour du service avec la prise en charge des clients de bureau ainsi qu’une adresse .onion à utiliser avec le réseau Tor. Il a également publié un gestionnaire de contacts cryptés en novembre 2017, afin de garder les coordonnées des personnes privées confidentielles.

Maintenant, le service a publié la première version bêta de ProtonCalendar pour les utilisateurs de ProtonMail avec des offres payantes. (La société propose un service gratuit, un abonnement Plus avec des fonctionnalités supplémentaires, un abonnement Visionary avec encore plus de fonctionnalités et une option professionnelle pour les entreprises). L’utilitaire de calendrier fait partie de la version bêta de ProtonMail 4.0.

Alors pourquoi ProtonMail a-t-il décidé de créer un autre service de calendrier alors que Google, Apple, Microsoft et d’innombrables développeurs d’applications proposent des outils similaires? La société a déclaré qu’elle voyait la nécessité d’un outil de calendrier qui n’utilisait pas d’informations personnelles pour informer les publicités, la même raison pour laquelle elle a fait son service de messagerie.

ProtonMail a déclaré:



« ProtonCalendar utilise un cryptage de bout en bout pour garder les informations sensibles de tous vos événements privées et sécurisées. Le titre, la description, l’emplacement et les participants de chaque événement sont cryptés sur votre appareil avant qu’ils n’atteignent nos serveurs, de sorte qu’aucun tiers (y compris ProtonMail) ne puisse voir les détails de vos événements. Vous seul connaîtrez vos plans. «

ProtonMail a déclaré que ProtonCalendar est très bien en version bêta. Il ne peut pas partager d’événements avec des utilisateurs non ProtonMail, par exemple, et il n’est accessible que via le Web. Mais la société prévoit de publier des applications dédiées pour le service en 2020, et a promis « des développements substantiels d’ici au moment où le projet sera rendu public ».

Aujourd’hui, la société propose trois services majeurs – un service de messagerie électronique, un service VPN et un service de calendrier – qui sont censés protéger la confidentialité des utilisateurs. Il n’est pas prévu de s’arrêter là non plus, comme il l’a expliqué dans le blog annonçant la version bêta de ProtonCalendar:

« ProtonCalendar n’est que le dernier projet de notre mission de créer un Internet plus privé. Une application de calendrier a été l’un de nos produits les plus demandés. L’association d’un calendrier sécurisé avec une boîte de réception privée augmente considérablement l’utilité des deux. Et bientôt, vous serez capable d’enregistrer et de partager en privé des documents dans le cloud avec ProtonDrive. Notre mission est de créer un Internet qui vous sert et ne vous oblige pas à transmettre vos données personnelles aux gouvernements ou aux entreprises. «

Une date de sortie officielle pour ProtonCalendar n’a pas été fixée. ProtonMail a déclaré qu’il prévoyait d’introduire une version gratuite du service une fois la version bêta terminée, et offrirait des fonctionnalités supplémentaires aux personnes qui souscrivent à desforfaits payants. Plus d’informations sur ProtonCalendar sont disponibles via le site Web ProtonMail ainsi que Twitter et Reddit.