Les meilleurs produits technologiques à offrir pour Noël

Pour communiquer au profit d’une entreprise, diverses techniques sont employées. L’une des plus efficaces est le don de cadeau. En offrant des objets à des clients, des salariés et des partenaires, l’entreprise s’humanise. Elle s’insère subtilement dans la vie des bénéficiaires qui en deviennent, consciemment ou inconsciemment, des ambassadeurs. Le don cadeau d’entreprise est une vieille méthode qui s’actualise au gré des innovations. Voici un top 5 des objets technologiques avec lesquels un professionnel peut faire plaisir à ses clients durant la fête de Noël.

La clé USB

La clé USB est largement utilisée pour le stockage d’une diversité de fichiers numériques. Tout le monde en a besoin à un moment ou un autre. Les marketeurs y ont trouvé un objet parfait pour promouvoir les marques. En tant que professionnel, pensez à personnaliser des clés USB à l’image de votre entreprise pour en faire un cadeau d’entreprise efficace pour la publicité.

La batterie externe

Le choix d’une batterie externe (power-bank) comme cadeau d’entreprise est une idée originale pour valoriser une entreprise. Cet objet est d’une praticité incontestable pour les utilisateurs de smartphones. Servant à recharger la batterie d’un mobile lorsqu’elle se décharge, le power-bank a l’avantage d’être transportable partout. Cela constitue d’ailleurs une opportunité pour les entreprises. Ces dernières peuvent ainsi être connues dans des contrées lointaines en utilisant cet objet comme cadeau. Des agences comme Promotionice sont disponibles vous fournir en grande quantité et à bons prix des batteries portables.

Le câble multifonctionnel

Avec l’expansion de l’usage des smartphones et tablettes, le câble de chargement est devenu un objet ordinaire. Votre entreprise ferait donc une bonne affaire en choisissant un câble 5 en 1, disposant d’une :

sortie micro USB ;

entrée USB-A ;

entrée USB-C ;

sortie iOS et ;

sortie de type C.

Bien des bénéficiaires auront une pensée envers votre entreprise en se servant de votre cadeau et cela vaut son pesant d’or dans le marketing.

Le chargeur de portable en plastique recyclé

La problématique de la pollution environnementale concerne aussi bien les entreprises que les clients. De plus en plus de consommateurs font d’ailleurs attention aux facteurs écologiques pour choisir leurs marques. Le choix du chargeur possédant un boîtier en plastique recyclé est un moyen de vous aligner sur cette volonté. Ce faisant, vous montrez votre engagement pour la protection de l’environnement. Cette initiative améliorera votre image de marque et ne manquera pas de séduire la plupart de vos clients. Certaines agences de conception d’objets publicitaires pour les entreprises se sont spécialisées dans la fabrication de ce type de produits. Orientez-vous vers elles et commandez vos chargeurs de mobiles possédant un boîtier en plastique recyclé.

Les écouteurs Bluetooth

Les écouteurs ont connu des améliorations ces dernières années. Les modèles sans fil sont apparus et tendent à se populariser. Montrez à vos clients et partenaires que votre entreprise est au fait de la technologie en leur offrant un tel objet. Recourez à une agence d’impression capable d’imprimer des écouteurs. Et faites de ces derniers des goodies high-tech efficaces. Avec le nom ou le logo de votre structure sur des écouteurs Bluetooth, vous améliorerez sans doute votre communication durant la fête de Noël.