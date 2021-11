MediaTek prévoit de faire une démonstration du Wi-Fi 7 pour la première fois au CES 2022

Le Wi-Fi 6 est à peine entre les mains des consommateurs, mais MediaTek prévoit de faire une démonstration du Wi-Fi 7 au CES 2022.

Lors d’un événement d’entreprise la semaine dernière, MediaTek a confirmé qu’il ferait une démonstration du Wi-Fi 7 au CES en janvier prochain, devenant ainsi l’une des premières entreprises à se plonger dans la norme à venir. Le Wi-Fi 6 et le Wi-Fi 6E sont encore assez récents, et l’adoption du Wi-Fi 7 par les consommateurs est loin d’être terminée.

PC Magazine note que la confirmation est venue d’une diapositive lors d’une présentation au sommet MediaTek vendredi. Le discours d’ouverture mentionne que le Wi-Fi 7 devrait augmenter les vitesses d’un facteur 2,4, par rapport au Wi-Fi 6E, que l’IEEE a introduit l’année dernière.

« Nous allons participer à la technologie Wi-Fi 7 », a déclaré James Chen, vice-président associé du marketing produit. « Nous voulons être les leaders. »

Chen a déclaré que la vitesse plus élevée s’applique lors de l’utilisation du même nombre d’antennes que le Wi-Fi 6E. Il a également souligné que le Wi-Fi 7 bloquera mieux les interférences des réseaux voisins. Même si MediaTek a l’intention de faire une démonstration du Wi-Fi 7, également connu sous le nom de 802.11be, l’année prochaine, un document suggère que l’IEEE ne terminera pas les normes de la technologie avant 2024. Le rapport indique également que le Wi-Fi 7 pourrait apporter des vitesses allant jusqu’à 40 gigabits par seconde.

.@MediaTek is bullish on #WiFi7 and will be showing demos at #CES2022 and says it will be one of the first adopters but isn't claiming to be the first. #MediaTekSummit pic.twitter.com/VdOIUCLdJP

— Anshel Sag (@anshelsag) November 18, 2021