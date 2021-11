Une panne d’application empêche les propriétaires de Tesla de démarrer leur véhicule

Une panne de serveur chez Tesla a empêché certains conducteurs de démarrer, voire d’ouvrir leur voiture.

Vendredi, les propriétaires de Tesla du monde entier se sont retrouvés incapables de se connecter à leur véhicule à partir de l’application mobile. Initialement signalés aux États-Unis et au Canada, les rapports sur la panne de l’application mobile se sont rapidement propagés à travers le monde à d’autres propriétaires sur les marchés européens et asiatiques de l’entreprise. La panne a suivi de près une mise à niveau de l’application mobile de l’entreprise, bien qu’aucun lien entre les deux n’ait été trouvé pour le moment.

L’application Tesla permet aux propriétaires de démarrer leur véhicule, d’accéder à diverses commandes du véhicule, de planifier l’entretien ou l’assistance et de gérer la charge du véhicule. Toute incapacité à accéder à l’application peut entraîner un inconvénient majeur, laissant potentiellement le propriétaire non préparé bloqué jusqu’à ce que la connectivité soit rétablie. Les propriétaires de Tesla peuvent également porter la carte-clé ou le porte-clés du véhicule pour s’assurer qu’ils peuvent accéder au véhicule à tout moment, quel que soit l’état de l’application.

Selon un article d’Electrek, le problème de connectivité a continué de gagner du terrain au fur et à mesure que le vendredi après-midi progressait. Un utilisateur de Twitter et journaliste EV de Séoul, en Corée du Sud, @hohocho, a tweeté Tesla et Musk directement au sujet du message d’erreur reçu lors de la tentative de connexion à leur véhicule :

I’m experiencing 500 server error to connect my @tesla Model 3 on my iOS app in Seoul, S.Korea. Seems like this is a worldwide issue. @elonmusk

Après plusieurs centaines de likes et de retweets, Cho a reçu une réponse directement d’Elon Musk, qui examinait personnellement la question. Le PDG de Tesla a rapidement répondu, affirmant que la société avait identifié la cause première du problème et rétablissait les fonctionnalités.

Should be coming back online now. Looks like we may have accidentally increased verbosity of network traffic.

Apologies, we will take measures to ensure this doesn’t happen again.

— Elon Musk (@elonmusk) November 20, 2021