Un datacenter utilise sa chaleur résiduelle pour chauffer la piscine publique, soit une économie de 24 000 $ par an

La chaleur générée par un datacenter est utilisée à bon escient en chauffant une piscine publique, ce qui permet d’économiser des milliers de dollars par an tout en réduisant les émissions de carbone. Le système Deep Green basé au Royaume-Uni fournit suffisamment de chaleur pour maintenir la piscine à environ 86 degrés Fahrenheit 60% du temps.

Comme indiqué par Datacenter Dynamics, le système de 28 kW de la startup britannique Deep Green exécute un cluster de calcul haute performance (HPC) pour les clients du cloud qui cherchent à utiliser ses ressources informatiques.

Le système, que la BBC décrit comme la taille d’une machine à laver, est situé dans la piscine du centre de loisirs d’Exmouth et dispose de 12 cartes à quatre processeurs. Il est utilisé pour la formation à l’IA et les charges de travail de machine learning, bien que le PDG de Deep Green, Mark Bjornsgaard, affirme qu’il pourrait être utilisé pour les services cloud et le rendu vidéo à l’avenir.

La piscine de 24 mètres et la piscine pour enfants du centre ont besoin d’environ 222 000 kWh par an pour se chauffer. Les ordinateurs de Deep Green sont immergés dans de l’huile minérale qui élimine la chaleur des serveurs. L’huile chaude est ensuite pompée dans un échangeur de chaleur qui réchauffe la piscine. Deep Green affirme qu’il transfère environ 96 % de l’énergie utilisée par ses ordinateurs, réduisant ainsi de 62 % la consommation de chaleur au gaz de la piscine. Cela se traduit par une économie prévue d’environ 24 000 $ par an et une réduction des émissions de carbone de 25,8 tonnes par an.

La contribution de Deep Green intervient à un moment où les prix de l’énergie au Royaume-Uni montent en flèche, résultat de la guerre russo-ukrainienne.

Sean Day, qui dirige le centre de loisirs, a déclaré: « Le partenariat nous a vraiment aidés à réduire les coûts de ce qui a été astronomique au cours des 12 derniers mois – nos prix de l’énergie et les prix de l’essence ont explosé. »

Deep Green paie Exmouth Leisure Centre pour toute l’électricité utilisée par son centre de données et tous les frais d’installation.

Le CTO de Deep Green, Mat Craggs, a déclaré : « Notre transfert de chaleur attendu du kit est de 139 284 kWh par an, ce qui équivaut à 62 % des besoins en chaleur de la piscine. Il a ajouté que l’ajout de serveurs supplémentaires pourrait augmenter cela à 70 ou 80 % des besoins de chauffage de la piscine. »