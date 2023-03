Ces sagas à succès et leurs produits dérivés

Comme de nombreux cinéphiles, vous avez déjà sûrement fait la queue pendant des heures devant une salle de cinéma pour voir le nouveau blockbuster de la saison. Vous connaissez également par cœur les répliques du film, et êtes obsédés par les acteurs. Vous n’êtes pas les seuls ! Les sagas de science-fiction comme Star Wars et Harry Potter ont fait couler beaucoup d’encre à travers leur succès international. Ils sont non seulement idolâtrés pour leurs incroyables effets spéciaux, mais aussi pour les produits qu’ils représentent. Ces films cultes proposent une multitude de produits dérivés, afin d’amortir le coût de leur production.

Star Wars : l’exemple le plus saisissant d’une saga universellement adorée

Stratégie de marketing ou non, les produits dérivés de Star Wars ont permis de générer des millions de dollars, et d’attirer de nombreux fans à travers le monde. Avec un investissement de production de plusieurs millions de dollars, le réalisateur et producteur George Lucas a dû lancer de nombreux produits dérivés pour rentabiliser les dépenses, et en même temps, fidéliser le public. Les objets reproduits représentent principalement les personnages de la saga. Parmi les types de produits dérivés les plus vendus, on retrouve notamment les produits textiles et les figurines.

Les t-shirts Star Wars

Symbole de la mode geek, la tendance des t-shirts Star Wars a connu une explosion après la sortie du premier film en 1977. Tous les fans de la saga veulent absolument porter ce vêtement. Aujourd’hui encore, vous pouvez trouver un très large choix de t-shirt Star Wars dans les boutiques dédiées aux gamers et aux cinéphiles. Confectionnés en France, et avec une pointe d’humour, ils mettent en scène les personnages les plus connus du film : Dark Vador, Yoda, Kylo Ren, Jabba, etc. Si vous aussi, vous souhaitez faire partie du commando du ciel obscur de la galaxie, offrez-vous l’un de ces t-shirts originaux.

Les jouets Star Wars

Star Wars fait partie des sagas les plus rentables de l’histoire de la cinématographie. En six films, elle a récolté près de 9,14 milliards de dollars de recettes. Cela a bien évidemment permis de booster la vente des produits dérivés, surtout après la sortie des nouvelles séries « Star Wars VII : Le Réveil de la force » et « Rogue One : A Star Wars Story ».

Ainsi, au début des années 90, le fabricant de jouets américains Kenner (racheté par Hasbro) obtient une licence pour la fabrication des jouets Star Wars. Il met en vente plus de 1000 figurines à l’effigie de vos héros préférés. Ces jouets deviennent la marque de fabrique de « Star Wars ». Plusieurs années plus tard, ce dernier passe un contrat avec la Société Lego et lui confie la production des jouets de construction Star Wars. Parmi les plus populaires, on peut notamment citer les Lego Star Wars, les puzzles, les sabres laser de Rey, le Droïde BB-8 Star Wars, les mini peluches et les figurines des personnages de Star Wars.

D’autres produits dérivés, comme les romans, les bandes dessinées, et bien évidemment, les jeux vidéo ont été aussi lancés après la sortie du film.

L’univers Harry Potter n’est pas en reste !

L’engouement des jeunes (et des moins jeunes) pour la série culte Harry Potter a commencé il y a plus de 25 ans, en 1996. Après la publication du premier tome, sur les aventures du jeune sorcier britannique et de ses compères, les produits dérivés se sont multipliés sur le marché. Aujourd’hui, cette industrie continue encore d’innover et de proposer des produits de marque, comme : la baguette d’Hermione, la chouette Hedwige, l’écharpe Harry Potter, les figurines et bien d’autres.

Rassurez-vous, vous n’avez pas besoin de vous rendre à Poudlard ni de chercher dans la Gazette du Sorcier pour trouver ces objets. En France, vous trouverez des magasins spécialisés dans la revente de produits dérivés issus de la saga Harry Potter. Vous pouvez également organiser une visite des lieux magiques de la série en Grande-Bretagne.

Le multivers Marvel, ou la poule aux œufs d’or

Dans la liste des plus grands blockbusters, les productions Marvel arrivent en tête de liste. Iron Man, Captain America, Spider-Man, Avengers… Ces films ont permis de générer des millions de dollars, grâce à la mise en image des scénarios et des effets spéciaux, mais pas seulement !

Ils ont également pu faire d’énormes bénéfices grâce aux produits dérivés : figurines Lego à l’effigie des personnages du film, peluches, jeux vidéo, etc. Vous pouvez même trouver des produits dérivés insolites, comme les papiers toilette Marvel ou le distributeur de papier toilette Thor.