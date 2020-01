Mojo Vision travaille sur une lentille de contact avec un écran 14 000ppi intégré

Au CES 2020, la startup Mojo Vision a dévoilé le premier prototype fonctionnel de sa lentille de contact de réalité augmentée.

La startup technologique Mojo Vision a conçu une lentille de contact avec un écran haute résolution intégré. La société possède déjà un prototype qu’elle a présenté au CES 2020 de Las Vegas. La lentille utilisera une combinaison de technologies pour fournir un écran hexagonal de 0,48 mm de côté en réalité augmentée qui fournit des informations détaillées aux utilisateurs sur leur environnement.

Le prototype n’a qu’un écran monochromatique vert et il doit être connecté à une batterie de taille importante et à un processeur externe. Pourtant, la société espère le rendre entièrement sans fil au moment où il sera prêt pour le public. Selon The Verge, qui a eu un aperçu du prototype, Mojo affirme que son objectif final prêt à la commercialisation aura un écran de 14000 ppi, un capteur d’image, une radio et un capteur de mouvement.

Cependant, il reste encore beaucoup à faire avant de disposer d’une version fonctionnelle. Outre le raffinement de la technologie, Mojo Vision devra obtenir l’approbation de la Food and Drug Administration des États-Unis pour la vendre.

La société affirme que la lentille intelligente pourrait aider ceux qui ont des problèmes de vision, tels que la dégénérescence maculaire, à voir l’environnement autour d’eux en zoomant ou en produisant des superpositions d’objets en surbrillance. Elle peut également être programmée pour calculer et afficher les distances, la vitesse et d’autres informations pendant que vous faites du vélo ou que vous voyagez. L’une ou l’autre de ces applications nécessitera également une IA sophistiquée.

Pour l’instant, le projet en est encore aux premiers stades de développement, sans calendrier de commercialisation. La startup a levé plus de 100 millions de dollars en financement pour compléter l’objectif, mais comme pour les projets similaires, rien n’assure un potentiel lancement pour le public.

Ce n’est pas la première fois que des produits similaires sont présentés. En 2011, des chercheurs ont affirmé qu’ils testaient un écran qui pourrait être intégré dans une lentille de contact, mais aucun appareil final n’a abouti. De même, Google et Samsung ont déposé des demandes de brevets sur des technologies similaires en 2014 et 2016, respectivement, mais aucun n’a annoncé de projets actifs depuis.