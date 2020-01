Huawei déclare vendre 100 000 Mate X par mois

Malgré un prix supérieur à 2000 euros en Chine, Huawei déclare vendre pas moins de 100 000 Mate X par mois.

Huawei indique que son téléphone pliable Mate X se vend à environ 100 000 unités par mois depuis son lancement en Chine en novembre dernier, selon Android Central. Le Mate X, qui est uniquement en vente en Chine, se vend à 16 999 yuans, soit environ 2200 euros.

Par rapport aux estimations des ventes du Galaxy Fold de son rival Samsung, cela semble peu, bien qu’on ne puisse pas réellement connaître l’écart exacte. Le dirigeant de Samsung, Young Sohn, a affirmé à tort que le Galaxy Fold s’était vendu à 1 million d’unités, mais a ensuite mis à jour ce chiffre au CES 2020 avec une fourchette située entre «400 000 à 500 000» depuis son lancement en septembre.

Huawei et son rival Samsung ont été les deux premiers à lancer un téléphone pliable sur le marché en 2019. Au CES 2019, les prototypes pliables étaient nombreux. Mais Samsung a battu la plupart des principaux concurrents lorsque le Galaxy Fold est sorti, puis réédité après un lancement chaotique. Le Duo pliable de Microsoft et le Razr pliable de Motorola devraient sortir plus tard cette année.

Dévoilé au Mobile World Congress 2019, le Huawei Mate X devait initialement être lancé en juillet de la même année. La société a repoussé le lancement au mois de novembre afin d’affiner et d’améliorer son écran pliable, après que Samsung ait retardé le lancement de son Galaxy Fold suite à des problèmes de production.

Huawei n’a pas officiellement annoncé de date de lancement pour le Mate X en dehors de la Chine, mais avait précédemment annoncé qu’il ferait ses débuts en Europe au premier trimestre de cette année. La moitié de l’écran du Mate X se retourne, de sorte que lorsqu’il est fermé, il a un écran des deux côtés. La deuxième itération du Mate X devrait être dévoilée au MWC 2020 le mois prochain.