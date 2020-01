Pokémon Go: 2019 a été l’année la plus lucrative pour le jeu de Niantic

Pokémon Go, autrefois une sensation virale partout dans le monde, n’est pas tombé dans l’oubli. Au contraire, 2019 a été l’année la plus lucrative pour le jeu.

Selon la société d’analytique mobile Sensor Tower, Pokémon Go a connu une année record en 2019, avec environ 900 millions de dollars d’achats via l’application. Cela signifie que Pokémon Go a dépassé son année de lancement en termes de revenus après avoir vu une baisse du nombre de joueurs et des dépenses en 2017. C’est un exploit rare pour un jeu gratuit, dont beaucoup ont un fort succès et avant de disparaître de la circulation.

Normalement, les jeux gratuits sortent du lot avec une énorme augmentation des revenus et de la popularité, puis diminuent lentement au fil du temps, ou l’application commence petit et se dirige vers un pic de popularité et de réussite financière. Pokémon Go n’a suivi aucune des deux tendances. Après une année 2016 au cours de laquelle le jeu est devenu une sensation virale et a gagné 832 millions de dollars, Sensor Tower a déclaré que sa popularité avait fortement diminué. En 2017, le jeu n’a généré « que » 582 millions de dollars.

Mais grâce à l’introduction de nouvelles fonctionnalités, comme les batailles de raid, le trading et les effets en réalité augmentée améliorés, Niantic s’est taillé une niche dédiée et très lucrative dans l’industrie mobile. À la fin 2018, les revenus d’achat intégrés à Pokémon Go ont de nouveau grimpé, cette fois à environ 816 millions de dollars.

Sensor Tower estime que Niantic a généré plus de 3,1 milliards de dollars à ce jour avec Pokémon Go. Bien que tout cet argent ne soit pas directement versé au développeur de l’application, car la société a un accord de partage des revenus, qui n’a jamais été rendu public, avec The Pokémon Company, dont Nintendo détient une part importante.

Pourtant, le succès de Pokémon Go a aidé Niantic à devenir l’un des principaux développeurs de jeux en réalité augmentée et l’un des fabricants d’applications mobiles les plus performants de l’industrie. Depuis, la société a ouvert son ensemble d’outils de création d’applications et de réalité augmentée, la plateforme Niantic Real World, à des développeurs tiers. Il a également développé un jeu Harry Potter en réalité augmentée en partenariat avec Warner Bros., ainsi qu’un rebot de son jeu en RA Ingress appelé Ingress Prime.