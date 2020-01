Les véhicules Tesla pourront bientôt parler aux piétons

Elon Musk a dévoilé une nouvelle fonction pour les futures voitures Tesla : elles pourront parler aux passants.

Les voitures Tesla regorgent de fonctionnalités non conventionnelles, et elles en recevront bientôt une autre qui pourrait faire des véhicules électriques la chose la plus proche possible de KITT (de K2000), avec la capacité de «parler» aux piétons.

Le patron de Tesla, Elon Musk, a publié une courte vidéo sur Twitter démontrant la fonctionnalité, qui, selon lui, arrivera bientôt. « Les véhicules Tesla parleront bientôt aux gens si vous le souhaitez », a tweeté le PDG.

Dans le clip, nous voyons une Tesla passer devant la caméra pendant qu’elle joue: « Eh bien, ne restez pas là à regarder fixement, hop. » Il est probable que les voitures utiliseront la grille de haut-parleur externe qui a été ajoutée à la Model 3 pour se conformer aux exigences sonores aux États-Unis et dans l’UE; le véhicule émet un bruit lorsqu’il se déplace en dessous de 30 km/h pour alerter les piétons.

Teslas will soon talk to people if you want. This is real. pic.twitter.com/8AJdERX5qa — Buff Mage (@elonmusk) January 12, 2020

Nous ne savons toujours pas exactement comment cette fonctionnalité fonctionnera. Les utilisateurs pourront-ils enregistrer leurs propres clips audio, ou est-ce que l’option sera accompagnée de sons préenregistrés qui sont lus automatiquement ou activés par le conducteur.

La fonctionnalité semble être un peu un ajout humoristique : Musk a ajouté qu’elle s’intégrerait au mode vent/pet, vous permettant d’envoyer des sons de gaz dans la direction des gens, à la manière des Monty Python. Mais cela pourrait avoir ses utilisations, comme alerter les piétons qui gênent ou informer quelqu’un de l’arrivée de la voiture, ce qui serait utile pour les conducteurs d’Uber. Elle fonctionnera également avec le mode sentinelle, qui enregistre automatiquement les personnes vandalisant une Tesla garée, peut-être que cela informera les criminels qu’ils sont enregistrés et qu’ils devraient s’arrêter.