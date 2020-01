Google autorise ToTok, l’application accusée d’être un outil de surveillance, de retour sur sa boutique

Google autorise ToTok, l’application accusée d’être un outil de surveillance des Émirats arabes unis, de retour sur sa boutique.

ToTok, une application de messagerie populaire supprimée des boutiques Google et Apple le mois dernier après avoir été accusé d’être un outil d’espionnage des Émirats arabes unis, est de retour sur le Play Store après une absence de deux semaines.

Fin décembre, un article du New York Times citant des responsables du renseignement américain affirmait que ToTok était un outil de surveillance qui peut suivre chaque conversation, mouvement, relation, rendez-vous, son et image de ceux qui l’installent, des informations qui finissent par aux mains du gouvernement des Émirats arabes unis.

ToTok était devenu très populaire au Moyen-Orient, où de nombreuses applications de messagerie sont bloquées ou partiellement bloquées, après son lancement il y a quelques mois. Elle est brièvement devenue l’application sociale la plus téléchargée aux États-Unis.

L’analyse des experts en sécurité informatique suggère que la firme derrière ToTok, Breej Holdings, est très probablement une société écran affiliée à DarkMatter, une firme de cyberintelligence et de piratage basée à Abu Dhabi qui contracte directement avec le gouvernement émirati.

Avant la publication du rapport du Times, l’application a été supprimée de l’App Store d’Apple et du Google Play Store. Bien qu’il ne soit toujours pas disponible sur l’App Store, Google l’a tranquillement autorisé.

Un porte-parole de Google a refusé de dire à The Verge pourquoi l’application avait été supprimée à l’origine et pourquoi elle avait été rétablie. ToTok a nié à plusieurs reprises les accusations, soulignant que la confidentialité et la sécurité des utilisateurs ont toujours été sa priorité. Dans un communiqué publié le mois dernier, la société a déclaré qu’elle appréciait «l’ouverture, l’honnêteté et la transparence» et qu’elle reviendrait éventuellement sur les deux boutiques d’applications.



