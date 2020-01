CES 2020 : Sony a surpris tout le monde avec sa voiture électrique Vision-S

Sony dévoile la voiture électrique Vision-S, propulsant l’idée de voir Sony sur le segment des voitures connectées.

Sony conduisant sa voiture électrique sur scène constitue probablement la plus grande révélation surprise du CES. Appelé le prototype Vision-S, le concept-car n’est pas destiné à faire de Sony le prochain grand fabricant de véhicules électriques, mais plutôt à servir de banc d’essai pour présenter les technologies automobiles qui tirent parti de l’expertise de l’entreprise en matière d’imagerie, de capteurs et de produits de divertissement.

Sony ne prévoit pas de vendre de voitures électriques de sitôt, mais le premier effort de l’entreprise avec le concept Vision-S semble certainement prometteur. Axé sur l’évolution de la sécurité, de l’adaptabilité et du divertissement dans les voitures du futur, Sony s’est associé à plusieurs poids lourds de l’industrie automobile pour proposer sa plateforme de voiture connectée, le démontrant dans une voiture construite par la même équipe qui a assemblé le chien robot Aibo.

Surnommée «Safety Cocoon», la technologie à bord du véhicule électrique se compose de plus de 30 capteurs pour sensibiliser la voiture à son environnement. Il s’agit notamment de capteurs d’image CMOS, de capteurs à semi-conducteurs LiDAR et de temps de vol (ToF) pour détecter les véhicules, les objets et les personnes, permettant une vision de jour / nuit et fournissant une assistance à la conduite avec une capacité autonome jusqu’au niveau 2.

L’extérieur de la voiture a des notes de Tesla et de Lucid Motors sur les côtés et à l’arrière, tandis que l’avant semble s’inspirer de la Porsche Taycan. En termes de propulsion, le Vision-S est propulsé par une configuration à deux moteurs produisant une puissance combinée de 400 kW (536 ch) grâce à un système de traction intégrale, lui permettant d’atteindre 0-100 km/h en 4,8 secondes avec une vitesse de pointe de 240 km/h.

Les chiffres d’autonomie ne sont pas connus car la voiture ne sera pas mise en production, bien que Sony affirme avoir fait un essai routier complet de la Vision-S pour s’assurer que la voiture et sa technologie sont conformes aux règles de sécurité.

La plateforme EV qui sous-tend la Vision-S est construite par Magna, un fabricant canadien avec des clients notables comme GM, Ford et Tesla. Pendant ce temps, Sony s’est également associé à Bosch, Blackberry, Continental, Nvidia et Qualcomm pour d’autres composants de la voiture.

La cabine est équipée de la technologie 360 Reality Audio de Sony qui place un haut-parleur dans chacun des quatre sièges avec un audio spatial basé sur les objets pour une expérience d’écoute immersive. Il y a aussi un écran panoramique panoramique sur tout le tableau de bord et deux écrans tactiles pour les passagers arrière.

En termes d’adaptabilité, la «conception orientée logiciel» de Sony vise à fournir des mises à jour en direct, une interface utilisateur personnalisée pour chaque pilote et une plate-forme automobile flexible qui peut également être utilisée avec des VUS et des fourgonnettes.



« Ce prototype incarne notre contribution à l’avenir de la mobilité », a déclaré le PDG de Sony, Kenichiro Yoshida, ajoutant que son évolution redéfinirait également les voitures comme un nouvel espace de divertissement.