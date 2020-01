CES 2020 : une nouvelle version améliorée du Bluetooth audio est en route

La prochaine évolution du standard Bluetooth va permettre à la qualité audio de gagner notamment en qualité et en autonomie.

Avec la prise jack 3,5 mm presque abandonnée des smartphones, le Bluetooth est devenu la norme pour écouter nos écouteurs, bien qu’il y ait beaucoup de place pour l’amélioration. Au CES, le Bluetooth Special Interest Group (SIG) a annoncé que la technologie recevra un nouvel ensemble de fonctionnalités appelé Bluetooth LE Audio.

La partie LE du nom signifie «basse énergie» en anglais (« Low Energy »), qui connecte des appareils tels que des vêtements et des capteurs sans épuiser rapidement leurs batteries depuis 2012. Maintenant, il s’agit d’appareils audio sans fil qui ont toujours eu des besoins en énergie plus élevés, leur permettant de envoyer du son sur le spectre de faible énergie.

L’une des nouvelles fonctionnalités est le Multi-Stream Audio. Plutôt que de pouvoir diffuser du son sur un seul appareil, il permettra de transmettre le son à plusieurs appareils en même temps. La fonctionnalité devrait être très avantageuse pour les écouteurs véritablement sans fil comme les AirPod d’Apple, où un seul écouteur reçoit un signal avant de le transmettre de l’autre côté. Cela permettra également aux utilisateurs de connecter leurs écouteurs sans fil à plusieurs appareils en même temps, leur permettant ainsi de basculer en toute transparence entre les sources audio.

De plus, Multi-Stream permet à un appareil source de diffuser un signal Bluetooth vers un nombre illimité d’appareils. «Dans les aéroports, aux portes et salons, dans les bars et restaurants sportifs, dans les gymnases et les salles d’attente, beaucoup de ces emplacements ont désormais des téléviseurs installés et sont largement silencieux», a déclaré le vice-président marketing de Bluetooth SIG, Ken Kolderup. «Imaginez maintenant que vous puissiez entrer dans l’un de ces endroits et, à partir d’un casque standard, être en mesure de rechercher et de syntoniser l’audio de l’un de ces téléviseurs.»

Un autre changement sera une amélioration de la qualité audio, grâce au codec de communication à faible complexité (LC3), qui utilise la moitié de la bande passante des codes audio Bluetooth actuels, réduisant ainsi la consommation d’énergie. Cela permettra aux produits sans fil qui durent deux fois plus longtemps ou qui viennent avec des piles plus petites.

Le Bluetooth SIG indique que davantage de spécifications LE Audio seront publiées au premier semestre 2020, avec des produits compatibles qui devraient arriver plus tard dans l’année. L’écoute audio dans les salles devrait arriver dans les trois prochaines années.