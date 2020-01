CES 2020 : Sandisk dévoile un prototype de SSD portable de 8 To

Au CES, SanDisk a présenté un nouveau SSD qui va plaire aux personnes qui stockent beaucoup de contenus : un prototype de SSD portable de 8 To.

Des événements comme le CES, qui se déroule actuellement à Las Vegas, donnent à Sandisk l’occasion de présenter les progrès de la technologie de stockage, faisant allusion à ce qui est à venir pour les consommateurs. Cette année, la société a présenté le plus grand SSD portable au monde, un prototype de 8 To, ainsi qu’un minuscule lecteur flash de 1 To, ce dernier sera vendu plus tard en 2020.

Le prototype de SSD externe de 8 To de Sandisk peut tenir dans la plupart des poches comme les autres SSD portables, mais il ne sera pas là de sitôt car la société n’a pas encore l’intention de le commercialiser.

Mis à part ses vitesses de transfert de 20 Gbps sur le protocole SuperSpeed USB, rien d’autre n’a été révélé sur le lecteur. Tout comme le lecteur flash de 4 To de la société présenté au CES l’année dernière, Sandisk aime expérimenter avec des disques de plus grande capacité, ce qui pourrait laisser la place à des disques plus petits dans le processus.

La deuxième annonce majeure de la société est la clé USB-C Sandisk Ultra Dual Drive Luxe 1 To, qu’elle prévoit de vendre. Initialement révélée au CES 2018, la petite clé est conçue pour s’insérer dans un trousseau de clés et est également livrée avec un port USB-A pour plus de commodité. En effet, sa double connectique permet de l’utiliser aussi bien sur un PC que sur un terminal mobile (smartphone, tablette, etc..) ou tout appareil doté d’un port USB C. Entièrement métallique, le lecteur haute capacité permet aux consommateurs de capturer plus de photos et de vidéos

Le lecteur à double connecteur sera disponible à la fin du premier trimestre 2020 et coûterait 250 $.