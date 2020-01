YouTube déploie de nouveaux outils visant à contrôler le contenu pour enfants

YouTube déploie de nouveaux contrôles visant à contrôler le contenu proposé aux enfants sur sa plateforme.

En septembre, YouTube et la société mère Google ont été condamnés à une amende de 170 millions de dollars pour avoir enfreint la loi COPPA (Children’s Online Privacy Protection Act). En réponse, YouTube a annoncé des changements dans la façon dont l’entreprise collectait des données sur le contenu pour enfants. Aujourd’hui, le géant américain déploie ces changements à l’échelle mondiale.

Désormais, tous les créateurs de contenu devront étiqueter leurs vidéos comme « conçues pour les enfants » ou « non conçues pour les enfants ». Les vidéos étiquetées «conçues pour les enfants» auront une collecte de données limitée et restreindront certaines fonctionnalités telles que les commentaires et les notifications. La diffusion des annonces ciblées sera également limitée. Bien que les créateurs soient tenus d’étiqueter les vidéos, YouTube dit qu’ils utiliseront également l’apprentissage automatique pour trouver des vidéos destinées à un public plus jeune.

La société fera également la promotion de YouTube Kids, une version plus restreinte de YouTube avec des filtres de contenu et des contrôles parentaux.

Lorsque YouTube a annoncé pour la première fois ces changements l’année dernière, il y avait une énorme indignation autour de la communauté YouTube quant à la façon dont cela affecterait les sources de revenus, en particulier pour les créateurs qui créent du contenu adapté aux enfants. La restriction de la publicité ciblée signifie que les créateurs sont sévèrement limités sur les revenus des annonces. De plus, comme les notifications sont désactivées, de nombreux abonnés ne savent même pas si leur créateur préféré a mis en ligne une vidéo à moins qu’ils ne surveillent leur abonnements. Si les gens ne savent pas qu’une nouvelle vidéo a été publiée, ils ne regarderont pas la vidéo, ce qui signifie que le créateur perdra son audience et ses revenus supplémentaires.

Même si les créateurs marquent leurs vidéos comme « pas pour les enfants », les annonceurs peuvent être moins disposés à diffuser des annonces ciblées sur des vidéos considérées comme matures en raison de la langue ou de la violence.

Ce qui est plus préoccupant, c’est qu’il appartient à la FTC de décider en fin de compte de ce qui constitue un contenu « fait pour les enfants ». La FTC le définit comme étant destiné aux enfants en fonction du sujet, de l’âge des personnes dans les vidéos, de la présence de célébrités d’enfants ou de célébrités qui plaisent aux enfants et d’autres facteurs. Les violations de la COPPA par les créateurs de contenu pourraient entraîner des amendes pouvant atteindre 42 530 $. Cependant, la FTC note qu’elle prend en considération divers facteurs, notamment la situation financière de la chaîne et si l’amende mettrait la chaîne hors service.

Cela dit, la différence entre les vidéos spécialement conçues pour les enfants et celles adaptées aux enfants est encore un peu douteuse. Minecraft, Fortnite et Roblox sont quelques-uns des jeux les plus populaires sur YouTube. Beaucoup d’entre eux ne sont pas nécessairement destinés spécifiquement aux enfants mais sont adaptés aux familles. YouTube recommande aux créateurs de rechercher leur propre conseiller juridique indépendant afin de résoudre les problèmes.