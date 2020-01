Disney avance le lancement de son service de streaming en Europe

Disney + sera lancé une semaine avant la date initialement prévue en France et dans certains autres pays d’Europe.

Disney + sera désormais lancé en France et dans d’autres marchés d’Europe occidentale le 24 mars, une semaine plus tôt que la date de sortie du 31 mars initialement annoncée. Le prix a également été officiellement confirmé à 6,99 € par mois ou 69,99 € par an. Le déploiement européen initial du service couvrira le Royaume-Uni, l’Irlande, la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, l’Autriche et la Suisse.

Cela signifie que le 24 mars sera la première fois qu’une grande partie de l’Europe pourra regarder légalement le contenu original qui a fait ses débuts sur le service de streaming de Disney après son lancement officiel aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande et aux Pays-Bas l’année dernière. Ces programmes originaux incluent la série télévisée à succès Star Wars The Mandalorian, ainsi que High School Musical : La Comédie musicale, la série, une version Live Action de La Belle et le Clochard, et Le monde selon Jeff Goldblum.

Le prix du service dans l’hexagone est le même que le niveau de définition standard de Netflix, mais Disney + n’est proposé qu’à un prix unique sans fonctionnalités supplémentaires bloquées par des formules d’abonnement plus chères. Variety note que le service Disney a été lancé avec près de 500 films et 7 500 épisodes télévisés sous les marques Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic.

Sachez que par chez nous, il y aura deux manières de regarder Disney+ :

Via une box internet : il faudra utiliser l’app MyCanal pour avoir accès au catalogue Disney, car les deux géants ont conclu un accord récemment.

En OTT (over-the-top), soit en téléchargeant directement l’application Disney+ sur votre mobile, tablette ou box multimédia (Apple TV, Shield TV…).

Après son lancement initial le 24 mars, Disney indique que le service de streaming arrivera en Belgique, dans les pays nordiques et au Portugal plus tard à l’été 2020.

Actuellement, le service de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) de Disney compterait déjà plusieurs dizaines de millions d’abonnés, selon des estimations d’analystes publiées ces dernières semaines aux États-Unis.