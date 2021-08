Le CES 2022 exigera des participants qu’ils présentent une preuve de vaccination contre le Covid-19

Pour l’édition 2022 du CES, l’organisation exigera des participants qu’ils présentent une preuve de vaccination contre le Covid-19.

La Consumer Technology Association (CTA), organisatrice du Consumer Electronics Show (CES) annuel à Las Vegas, a annoncé en avril qu’elle prévoyait de retourner à Sin City en 2022 avec une expérience en personne. Le CTA cette semaine a doublé cette promesse, mais avec une grosse prise.

Comme indiqué dans son dernier communiqué de presse, le CTA exigera une preuve de vaccination contre le Covid-19 pour assister au salon.

Le président-directeur général du CTA, Gary Shapiro, a déclaré que sur la base de la science d’aujourd’hui, ils comprennent que les vaccins offrent le meilleur espoir pour arrêter la propagation du virus.

Le CTA évalue également l’acceptation de la preuve d’un test d’anticorps positif comme exigence alternative, et partagera plus d’informations à ce sujet à une date ultérieure. Les détails concernant les types de vaccins acceptables n’ont pas été partagés, et nous ne savons pas non plus s’il y aura des exceptions à des fins religieuses ou pour ceux dont les conditions médicales les empêchent de se faire vacciner.

Le CES 2022 devrait se dérouler du 5 au 8 janvier à Las Vegas. Le lundi 3 janvier et le mardi 4 janvier sont désignés comme journées officielles des médias. Le CTA attend plus de 1 000 entreprises pour participer au salon physique.

Un volet virtuel est également prévu pour ceux qui ne peuvent pas se rendre à Las Vegas, qui se déroulera parallèlement au programme en personne.

Comme nous l’avons vu maintes et maintes fois, les directives en matière de pandémie peuvent changer en un clin d’œil. Nous sommes encore à plus de quatre mois du début du CES 2022, et le paysage pourrait être totalement différent – pour le meilleur ou pour le pire – à ce stade. Personnellement, j’attendrais la réservation d’un vol et d’une chambre d’hôtel jusqu’à un peu plus près de janvier.