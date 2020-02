Apple a complètement relooké iOS Maps pour les utilisateurs américains

Apple dévoile la nouvelle version relookée de son application Maps pour les utilisateurs aux États-Unis.

Maps d’Apple sur iOS était un gâchis lors de sa première sortie. Au fil des ans, les développeurs l’ont amélioré, mais l’app n’a jamais été un véritable concurrent de Google Maps. Le fabricant de smartphones espère changer cela avec une nouvelle version et une multitude de nouvelles fonctionnalités ajoutées à la dernière mise à jour de son outil de navigation.

Jeudi, Apple a déployé une application Maps native mise à jour pour tous les utilisateurs iOS aux États-Unis. La refonte a déjà été déployée dans quelques États du sud-est à la fin de l’année dernière, probablement pour des tests bêta. Cupertino dit qu’il mettra en œuvre les changements en Europe «dans les prochains mois».

Maps pour iOS a mis du temps à se corriger après son terrible lancement de 2012, criblé de bugs. La dernière refonte a été initialement annoncée en 2018, mais même à cette époque, Apple avait passé quatre ans à retravailler le navigateur très peu performant.

La différence la plus notable sera dans la quantité de détails vus sur la vue non satellite. Les parcs, les bâtiments et les monuments seront désormais bien plus visibles. Cependant, à mon avis, cela rend certaines des petites rues résidentielles difficiles à voir (comparaison ci-dessus).

Apple indique que l’application sera également plus rapide et plus réactive. La navigation est également censée être plus précise. Espérons que Siri vous rappellera maintenant de prendre le virage bien avant de passer la fin de la voie aux heures de pointe, mais aucune garantie.

«Nous avons décidé de créer la meilleure application de cartes la plus privée de la planète, qui reflète la façon dont les gens explorent le monde aujourd’hui», a déclaré Eddie Cue, vice-président directeur des logiciels et services Internet d’Apple. « C’est un effort dans lequel nous sommes profondément investis et nous avons demandé de reconstruire la carte à partir de zéro pour réinventer la façon dont Maps améliore la vie des gens. »

En plus du nouveau look, Maps a son alternative à Street View de Google appelée « Look Around ». L’outil est limité à seulement une poignée de villes, y compris Las Vegas et San Francisco, mais Apple promet que plus d’endroits seront visibles dans les futures mises à jour.

Mes Adresses est toujours une fonctionnalité, bien qu’elle s’appelle maintenant Favoris. Elle vous permet d’enregistrer des emplacements afin de les trouver rapidement et de lancer la navigation d’une seule touche. Cependant, vous pouvez maintenant partager des listes de vos endroits préférés, tels que des restaurants, avec d’autres en utilisant les collections nouvellement ajoutées.

Il existe de nombreux autres ajustements, notamment des cartes intérieures, des horaires de transit en temps réel, un survol, une meilleure confidentialité, etc. Les détails sont disponibles dans le communiqué de presse d’Apple.