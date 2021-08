L’augmentation des cas de Covid en Malaisie pourrait exacerber les pénuries de puces

L’emballement du Covid en Malaisie pourrait exacerber la pénurie de semi-conducteurs dans le monde.

Une augmentation des cas de Covid-19 en Malaisie pourrait aggraver la pénurie mondiale de puces, avec trois fournisseurs clés du pays fortement touchés par la hausse des taux d’infection. La situation pourrait entraîner l’extension des blocages et la réduction des capacités de fabrication dans les usines.

Bloomberg rapporte qu’Infineon Technologies AG, NXP Semiconductors NV et STMicroelectronics NV ressentent tous la pression de l’augmentation des cas de Covid en Malaisie, stimulée par la variante Delta, qui a vu la moyenne sur sept jours passer de 5 000 en juin à plus de 20 000

Les directives officielles en Malaisie stipulent que les usines doivent fermer jusqu’à deux semaines si plus de trois employés sont testés positifs pour Covid-19. Infineon et STMicroelectronics ont récemment fermé ou réduit la production de certaines de leurs installations en raison du coronavirus.

Pour tenter d’atténuer les dommages causés à l’économie du pays, les entreprises ont été autorisées à continuer à fonctionner avec 60% de leurs effectifs pendant les fermetures de juin, et elles pourront revenir à 100% lorsque plus de 80% de leurs travailleurs seront pleinement vacciné.

Bien que la Malaisie n’ait pas la même importance dans la chaîne des semi-conducteurs que Taïwan ou la Corée du Sud, c’est un endroit important pour les tests et le conditionnement des puces. Les processus sont moins automatisés que la fabrication de plaquettes, s’appuyant davantage sur la main-d’œuvre humaine. Les produits électroniques et électriques représentent 39% des exportations totales du pays, selon les données du ministère du Commerce et de l’Industrie.

Infineon a déclaré que la fermeture avait eu un impact sur l’entreprise à hauteur de millions d’euros « à deux chiffres », et STMicro a admis qu’une récente fermeture de 11 jours réduirait la capacité de l’entreprise à servir ses clients.

On ne sait pas dans quelle mesure cela affectera la pénurie actuelle de cartes graphiques. Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a récemment déclaré que les problèmes d’approvisionnement dureraient « la grande majorité » de 2022. Les problèmes de disponibilité ont conduit les entreprises à relancer des cartes plus anciennes ; Asus a récemment abandonné la GeForce GT 730, qui fait partie de la série 700 arrivée pour la première fois en 2013.