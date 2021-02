Steam : la version pour la Chine lancée avec seulement 53 jeux

Valve a lancé aujourd’hui la version officielle de Steam en Chine. À l’heure actuelle, seulement 53 jeux sont disponibles.

Cette semaine a vu le lancement public tant attendu de Steam China, une version de la plateforme de Valve conçue spécifiquement pour le pays et ses règles strictes pour lesquelles les jeux obtiennent l’approbation du gouvernement. Bien que cela donne aux utilisateurs chinois leurs propres serveurs sur lesquels jouer, seuls 53 jeux sont disponibles, sans les fonctionnalités communautaires habituelles.

Valve a passé des années à travailler sur Steam China avec l’éditeur chinois Perfect World, la société derrière Remnant: From the Ashes. Alors que la version internationale de Steam est disponible dans le pays et accessible sans VPN, PC Gamer rapporte que de nombreuses fonctionnalités de la communauté ne sont pas facilement accessibles.

Presque tous les jeux sur la version internationale de Steam ne sont pas conformes aux réglementations chinoises sur les médias, ce qui rend sa présence juridiquement contestable dans le pays. Avec la version spécifique à la Chine, chaque jeu a été autorisé par le gouvernement chinois – tous les 53 d’entre eux. La version standard de Steam, à titre de comparaison, compte 21 131 jeux et DLC.

Certains des titres sur Steam China incluent les classiques de Valve : Counter-Strike: Global Offensive et Dota 2. Les comptes Steam internationaux peuvent être transférés vers Steam China, y compris les soldes de portefeuille et tous les jeux achetés autorisés dans le pays. De plus, tous les jeux achetés sur Steam China fonctionneront sur la version internationale.

Les fonctionnalités de la communauté, y compris le Steam Workshop, les forums, les pages de la communauté et les guides, sont absentes de Steam China, bien que les critiques, issues des deux versions de Steam, restent.

Alors que les deux versions de Steam fonctionnent actuellement en Chine, on craint que la version internationale rejoigne finalement la longue liste de services Internet occidentaux bloqués en Chine. Une telle décision serait dévastatrice pour les joueurs et les développeurs, qui attendent souvent des années avant d’obtenir une licence gouvernementale.

En plus de Steam, les joueurs chinois pourront bientôt acheter une PlayStation 5 dans le pays, en supposant que la pénurie se calme. La Chine a finalement autorisé la fabrication et la vente de consoles de jeux vidéo en 2015 après une interdiction de 14 ans.

Steam voit actuellement un nombre record d’utilisateurs. Plus tôt cette semaine, un record absolu de 26,4 millions de personnes se sont connectées au service, battant un record établi le mois dernier.