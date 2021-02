Un hacker a tenté d’empoisonner l’approvisionnement en eau d’une ville de Floride

En Floride, un hacker a piraté un réseau d’eau potable et a tenté de le contaminer avant d’être stoppé par un technicien.

La plupart des piratages ont un objectif final de gain financier, provoquant des perturbations ou le vol de données, mais un incident dans une ville de Floride avait un objectif plus sinistre: empoisonner l’approvisionnement en eau. Les forces de l’ordre locales et fédérales enquêtent maintenant sur l’échec du piratage, qui a permis à l’auteur ou aux auteurs d’accéder à distance à la station de traitement d’eau locale.

Selon Reuters, quelqu’un a obtenu un accès à distance à TeamViewer sur l’ordinateur d’un employé de l’usine d’Oldsmar, en Floride, située à environ 25 minutes au nord de Tampa, vendredi. Le travailleur a vu une fenêtre contextuelle les informant de l’intrusion avant que le pointeur de la souris ne commence à se déplacer sur l’écran et à ouvrir les systèmes.

Les pirates ont accédé à un logiciel utilisé pour contrôler la quantité d’hydroxyde de sodium, ajoutée à l’eau de la ville. Le produit chimique est utilisé pour gérer l’acidité de l’eau, et tout autre élément que des traces peut être extrêmement corrosif et endommager les tissus humains. On le trouve couramment dans les nettoyants pour égouts et fours.

La ou les personnes à l’origine de l’attaque ont brièvement augmenté la concentration d’hydroxyde de sodium de 100 ppm à 11 100 ppm.

Le Tampa Bay Times rapporte qu’un superviseur qui travaillait à distance à l’époque a vu le changement et l’a inversé. Le maire de la ville, Eric Seidel, a assuré aux habitants que l’usine disposait de plusieurs mesures de protection qui auraient empêché l’ajout d’une quantité dangereuse de lessive à l’eau. Les responsables disent que même si le pirate avait réussi, il aurait fallu plus d’un jour avant que l’eau ne pénètre dans l’approvisionnement de la ville.

Le bureau du shérif du comté de Pinellas, le FBI et les services secrets enquêtent sur l’incident. On ne sait pas qui était à l’origine de l’attaque et d’où elle est née.