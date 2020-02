Le crossover Tesla Model Y est maintenant en production et expédié en mars

La quatrième voiture électrique de Tesla, le Tesla Model Y, est maintenant en production et sera expédiée aux clients en mars.

Les véhicules de Tesla sont plus populaires que jamais, et le constructeur automobile semble enfin maîtriser ses problèmes de production. Maintenant que la société se développe et fonctionne à une capacité relativement stable, elle a la possibilité de développer de nombreux nouveaux véhicules. Actuellement, Tesla travaille sur le controversé Cybertruck, le Cyberquad et, au centre de l’actu d’aujourd’hui, le crossover Model Y.

Le Model Y a été dévoilé pour la première fois en mars 2019, et les premières livraisons devraient commencer plus tard cet été. Cependant, dans une tournure des événements quelque peu surprenante, Tesla a décidé de déplacer cette fenêtre de sortie jusqu’au printemps 2020 (en mars, pour être plus précis).

Cette nouvelle provient du site officiel de Tesla, ainsi que de son dernier rapport sur les relations avec les investisseurs, qui indique que la société commencera à livrer des Model Y d’ici la fin du premier trimestre 2020. Tesla se sent à l’aise de prendre cette décision en raison de la rapidité avec laquelle sa nouvelle usine de Shanghai a été construit – l’emplacement devrait déjà produire 150 000 véhicules par an.

Grâce aux nouvelles capacités de production de l’usine de Shanghai et à l’amélioration de l’efficacité des usines existantes, la capacité de production totale de Tesla devrait passer à 500 000 unités d’ici la mi-2020 (contre 400 000). Les opérations de Tesla sont susceptibles d’être affectées par l’épidémie de coronavirus en cours en Chine, mais seulement légèrement, la production dans le pays pourrait devoir s’arrêter pendant quelques semaines.

Si vous n’êtes pas familier avec le crossover Model Y, son prix à environ 58000 € (les modèles moins chers arriveront à une date ultérieure), et il est disponible en pré-commande dès maintenant. Comme d’habitude, des options supplémentaires, telles qu’un intérieur à sept places et une fonctionnalité de pilote automatique, augmenteront ce prix.

Selon l’endroit où vous vivez, vous pourriez peut-être atténuer quelque peu le coup en profitant des incitations fiscales locales pour les véhicules électriques. Cependant, les incitations fédérales pour les véhicules Tesla ont déjà été supprimées.

Un peu comme un œuf de Pâques, la sortie du Model Y achèvera la gamme de voitures « sexy » de Tesla. La société expédie déjà les modèles S, 3 et X, mais le Y achèvera enfin le puzzle.