La Nintendo Switch fait mieux que la Super Nintendo, avec 52 millions de ventes

Avec 52 millions d’unités écoulées, la Nintendo Switch dépasse la Super Nintendo en terme de consoles vendues.

Nintendo bat constamment ses propres records, et ces derniers temps, la console Switch de la société a été l’une des principales raisons. La console hybride a dépassé les ventes à vie de la Wii U au cours de sa première année sur le marché, et maintenant, elle a réussi à dépasser l’une des consoles rétro les plus anciennes et les plus appréciées du marché: la Super Nintendo Entertainment System (SNES) ou Super Nintendo chez nous.

Pendant les vacances de 2019, la Nintendo Switch a réussi à dépasser la barre des 52 millions de ventes d’environ 500 000 unités. À titre de comparaison, la Super Nintendo a enregistré un nombre impressionnant de 49,79 millions d’unités écoulées au cours de sa longue durée de vie.

Cette nouvelle pourrait être un peu difficile pour certains de nos lecteurs. Si vous vous intéressez à la technologie et aux jeux depuis plus de deux décennies, il y a de fortes chances que vous gardiez de bons souvenirs d’enfance de la Super Nintendo.

Que vous ayez utilisé la vôtre pour jouer à des beat-em-ups comme Final Fight et Street Fighter, ou à d’excellents jeux de plateforme comme Super Mario World, vos expériences avec la console vous restent probablement en tête jusqu’à aujourd’hui.

Quoi qu’il en soit, les temps changent et ce n’était probablement qu’une question de temps avant que la dernière console de Nintendo ne commence à détrôner certains de ses prédécesseurs les plus anciens (et les plus vendus).

Comme d’autres l’ont souligné, le prochain «rival» de la Nintendo Switch est le Nintendo Entertainment System d’origine, qui affiche un total de 61,91 millions de ventes. Il reste à voir si la croissance du Switch se poursuivra et lui permettra de battre ce chiffre.

Et cela devrait arriver. La bibliothèque de jeux de la console est plus vaste et plus attrayante que jamais grâce à une pléthore d’excellents portages tiers et d’exclusivités propriétaires. La console est également beaucoup plus accessible qu’elle ne l’était lors du lancement, en raison de la récente « Switch Lite » (qui fait certains compromis matériels en échange d’un prix inférieur).