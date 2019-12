Vous ne pouvez plus utiliser Messenger sans compte Facebook

Vous ne pourrez plus utiliser le service Messenger de Facebook si vous n’avez pas de compte sur le réseau social.

Facebook Messenger est l’une des applications de messagerie instantanée les plus populaires, bien qu’elle ne soit pas la plus populaire de Facebook. En effet, c’est WhatsApp qui occupe cette place et qui se trouve également être la seule à proposer un cryptage de bout en bout en ce moment. Il y a quelques années, Facebook a permis aux nouveaux utilisateurs de Messenger de commencer à parler à leurs amis et à leur famille sans s’inscrire sur Facebook. C’était en fait un excellent moyen de rester hors du réseau social pour quiconque n’était pas satisfait de l’intrusion du site dans la vie privée des utilisateurs, sans renoncer à l’une des meilleures choses sur Facebook. Cependant, à l’avenir, les nouveaux utilisateurs de Facebook Messenger devront s’inscrire pour un compte Facebook pour utiliser réellement le service de chat.

Facebook a discrètement supprimé la possibilité de s’inscrire à Messenger en utilisant un numéro de téléphone, mais a confirmé la fonctionnalité à VentureBeat.

« Si vous êtes nouveau sur Messenger, vous remarquerez que vous avez besoin d’un compte Facebook pour discuter avec des amis et fermer les connexions. Nous avons constaté que la grande majorité des personnes qui utilisent Messenger se connectent déjà via Facebook et nous voulons simplifier le processus. Si vous utilisez déjà Messenger sans compte Facebook, vous n’avez rien à faire. »

On ne sait pas ce qui a provoqué le changement, mais il est logique de supposer que la plupart des utilisateurs de Messenger ont des comptes Facebook, en particulier les utilisateurs qui se sont inscrits sur Facebook bien avant l’arrivée de Messenger. Au moins, les personnes qui se sont inscrites à Messenger avec un numéro de téléphone pourront toujours utiliser le service à l’avenir.

À l’avenir, Facebook prévoit d’unifier Messenger, WhatsApp et Instagram sous un système de messagerie unique qui serait également chiffré de bout en bout. Cependant, on ne sait pas comment le système fonctionnera. L’objectif de Facebook est de permettre à quiconque d’utiliser l’une des trois applications pour atteindre quiconque dans sa liste de contacts, sans avoir à s’inscrire aux trois services. Il est également difficile de savoir si les utilisateurs qui ont déjà des comptes Facebook, WhatsApp et Instagram devront associer ces comptes pour unifier leur expérience de messagerie.