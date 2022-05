De nombreux amateurs aiment jouer dans les casinos virtuels. La raison de cet intérêt est liée aux nombreux avantages proposés par ces établissements. Principalement, ils offrent la possibilité de jouer à divers types de jeux, peu importe votre situation géographique. Malgré cette accessibilité, ces plateformes proposent encore certains jeux gratuits qui permettent aux joueurs de mieux s’entraîner. Quels sont alors ces types de jeux gratuits au casino ? Prenez-en connaissance ici !

Les types de jeux gratuits au casino : les machines à sous en ligne

Parmi les jeux de casino gratuit les plus connus se trouve la machine à sous en ligne. Encore appelé slot, ce jeu est le plus apprécié des parieurs en ligne depuis quelques années. Le principe de ce divertissement est l’un des plus intéressants et les développeurs l’améliorent au fil des ans.

Pour jouer à la machine à sous, il suffit de définir le montant de votre mise et de lancer le jeu. Ceci permet de déclencher la rotation d’un ensemble de rouleaux dont chacun contient des symboles.

En fonction du type d’appareil, le nombre de rouleaux peut varier entre trois et cinq. Au bout de la rotation, le joueur remporte un gain lorsque s’affiche une combinaison de symboles identiques.

Il existe différents types de machine à sous gratuites en ligne. Les meilleurs d’entre eux sont :

Starbust ;

Gonzo Quest ;

Book of Dead ;

Golden Legend ;

Jack Hammer ;

Gun N Rose.

Ces jeux sont proposés par les plus grands éditeurs de slot comme NetEnt, Play’N’Go, Thunderkick, Pragmatic Play, Big Time Gaming, Yggdrasil Gaming, etc. Ce sont des machines à sous avec trois rouleaux, jackpot progressif ou multi ligne.

Les amoureux des jeux de casino peuvent y jouer pour se perfectionner et découvrir d’autres jeux.

La roulette en ligne

La roulette en ligne est une déclinaison de la roulette présente au sein des casinos terrestres. Les deux obéissent donc au même principe de fonctionnement.

Ce jeu de table est composé d’une roue ou roulette qui présente 38 cases sur son cadran extérieur. Les cases numérotées de 1 à 36 alternent les couleurs rouge et noir. Les deux cases restantes sont de couleur verte et portent les inscriptions 0 et 00.

Pour placer leur mise, les joueurs se servent de la table. Cette dernière est composée d’une zone extérieure avec les cases qui permettent de parier sur les couleurs, les pairs et impairs. Elle possède aussi une zone intérieure qui permet de miser sur les numéros.

Lorsque la roulette est lancée, elle effectue une rotation autour d’un axe avec une bille libre. Au bout de la rotation, la bille s’arrête sur une case donnée. Le joueur remporte la mise lorsque la bille s’arrête sur une couleur ou un chiffre qu’il a choisi. Les meilleurs jeux de roulette gratuits sont :

l’European Roulette ;

l’American Roulette ;

la 1000 Diamond Bet Roulette ;

l’Age of the Gods Roulette;

l’European Roulette Small Bets.

La principale divergence chez ces différentes roulettes se trouve au niveau de la roue. Les cases 0 ou 00 ne sont pas présentes au niveau de certains types de roulettes. Il existe en outre quelques différences au niveau des règles et stratégies de jeu.

Le blackjack

Les joueurs de casino apprécient bien les jeux de cartes. Parmi ceux-ci se trouve le blackjack.

La plupart des casinos en ligne proposent aussi de jouer au blackjack gratuit. Ceci permet de mieux comprendre le principe du jeu, de découvrir d’autres jeux ou même, de tester une nouvelle façon de jouer.

Les parties de blackjack opposent chaque joueur à un croupier. L’objectif est de battre le croupier sans engranger plus de 21 points. Lorsque le score du joueur dépasse les 21 points, il y a burst et ce dernier perd donc sa mise.

Les premières cartes au blackjack sont numérotées de 2 à 9, avec chaque carte qui garde sa valeur nominale. La carte 10, le valet, les dames ainsi que les Rois sont nommés les bûchers et valent 10 points. Les As, quant à elles, valent 1 point lorsque la main dépasse les 21 points.

Dans le cas où la main ne dépasserait pas les 21 points, elles valent 11 points. Quand le joueur totalise les 21 points dès le début du jeu, il est dit qu’il y a blackjack. Il existe différents types de blackjack gratuit. Les plus connus sont Match21, Vegas Strip et Atlantic City Rules.

Les types de jeux gratuits au casino : le kéno

Le kéno est un jeu de loterie qui fait donc intervenir le hasard. Il s’agit d’un jeu de tirage aléatoire dans lequel les joueurs peuvent miser sur 2 à 20 numéros parmi 70 présents sur une carte.

Un tirage se fera ensuite pour révéler les numéros gagnants. Le joueur remporte un gain s’il parvient à trouver au moins 2 des numéros gagnants.

Sur les casinos en ligne, les joueurs peuvent essayer divers types de kéno gratuits. Parmi ceux-ci, les plus intéressants sont le Bonus kéno, le Flash kéno, le Kéno, le Kéno 40 — Ball. Vous ne vous ennuierez donc pas !