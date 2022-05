Google ouvre Bay View, un nouveau campus conçu par le géant américain

Google ouvre un nouveau campus, Bay View, pour 4 000 employés de la région de la baie de San Francisco.

Google a officiellement ouvert son campus de Bay View aux employés. Le projet, plus de sept ans dans la réalisation, représente la première fois que le titan de la technologie a développé son propre campus majeur, mais arrive à un moment où le sentiment des employés à l’égard du travail dans un bureau est à un niveau record.

Le géant de la recherche a partagé des rendus de son campus futuriste en 2015, et le produit fini ressemble beaucoup à ce que nous avions initialement vu il y a des années. Bay View est une installation entièrement électrique à eau positive nette dotée de la plus grande installation géothermique en Amérique du Nord. Google a déclaré avoir interrogé les employés sur ce dont ils avaient besoin sur un lieu de travail et utilisé les commentaires pour aider à façonner sa philosophie de conception.

« Nous avons constaté qu’ils sont heureux, productifs et créatifs lorsqu’ils se réunissent en équipe, mais qu’ils ont besoin d’espaces protégés du son et du mouvement pour effectuer un travail approfondi », a déclaré David Radcliffe, vice-président de Google chargé de l’immobilier et des services liés au lieu de travail.

Le niveau supérieur du campus de Google est désigné comme espace d’équipe et est séparé par des « quartiers » plus petits avec des cours reliées par des rampes. Le niveau inférieur ressemble plus à un marché, avec des cafés et des espaces de réunion.

La lumière naturelle et la verdure sont également présentes dans tout l’établissement, et Google a même vérifié les matériaux de construction pour promouvoir l’environnement le plus sain possible.

Le nouveau campus de Google a été conçu à une époque où la perception du travail par le public était très différente de ce qu’elle est aujourd’hui. Cela s’est également produit alors que d’autres titans de la technologie comme Apple et Nvidia travaillaient sur leur propre nouveau siège social.

Selon une récente enquête commandée par Slack, plus de la moitié des employés de bureau entièrement en personne ont déclaré qu’ils préféreraient travailler de manière flexible (en termes de lieu et d’horaire) au moins une partie du temps. À l’inverse, je doute que la plupart des personnes interrogées aient le luxe de travailler dans un bureau presque aussi agréable que le nouveau campus de Google.